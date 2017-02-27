Додано: Пон 25 гру, 2023 15:23

Для начала хочу поздравить всех, кто празднует, несмотря ни на что.

Желаю всем нам поскорее иметь возможность отмечать праздники без всяких оговорок.



Но коль даже НБУ в праздник работает, вернемся к нашим ... финансам.



На прошедшей неделе погашение 3-месячных депосертификатов составило 1.570 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 10.688 млрд. грн.).

Привлечения не было.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 36.624 млрд. грн. (неделей ранее 31.891 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 35.054 млрд. грн, (неделей ранее 42.579 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1490.23 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 602.46 млрд. грн. (неделей ранее 573.28 млрд. грн.)

Свято наближається (с)

Существенное увеличение сверхликвидности было бы пугающим, если бы не традиционность такого поведения в окрестностях НГ.



Расходы казначейства превысили доходы на 76.313 млрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.)

Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние.

Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна. Подозреваю немалый вклад в это дело местных бюджетов.



За неделю было обналичено 14.295 млрд. грн. (неделей ранее 7.691 млрд. грн.)

И тут похоже на рекорд. Думаю, что тут наложились подготовка к праздникам и рост курса.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 1,13;

Продал – 978.4.

Это второй результат в этом году после щедрого вторника.

Кроме эффекта конца года наблюдались и признаки саморазогрева рынка. Наблюдался весьма существенный рост спроса со стороны физиков. Ситуация вполне понятная, за 2 года, пока курс был зафиксирован, от колебаний успели отвыкнуть. Через это пришлось бы пройти в любом случае.



Прошедшая неделя еще в большей степени, чем предыдущая, демонстрирует приближение конца года.