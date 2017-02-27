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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:20
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:48
на тиждень вистачить
Додано: Пон 25 гру, 2023 14:00
Если бы ждали, курс уже бы на 39 долетел. А так получается продавцы на наличке есть, раз спред между МБ и улицей сократился до неприличия.
Додано: Пон 25 гру, 2023 14:07
Додано: Пон 25 гру, 2023 14:23
Є. банки, що купують на міжбанку по поки що дешевому курсу
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:23
Финансовая сводка за прошедшую неделю
Для начала хочу поздравить всех, кто празднует, несмотря ни на что.
Желаю всем нам поскорее иметь возможность отмечать праздники без всяких оговорок.
Но коль даже НБУ в праздник работает, вернемся к нашим ... финансам.
На прошедшей неделе погашение 3-месячных депосертификатов составило 1.570 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 10.688 млрд. грн.).
Привлечения не было.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 36.624 млрд. грн. (неделей ранее 31.891 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 35.054 млрд. грн, (неделей ранее 42.579 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1490.23 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 602.46 млрд. грн. (неделей ранее 573.28 млрд. грн.)
Свято наближається (с)
Существенное увеличение сверхликвидности было бы пугающим, если бы не традиционность такого поведения в окрестностях НГ.
Расходы казначейства превысили доходы на 76.313 млрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.)
Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние.
Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна. Подозреваю немалый вклад в это дело местных бюджетов.
За неделю было обналичено 14.295 млрд. грн. (неделей ранее 7.691 млрд. грн.)
И тут похоже на рекорд. Думаю, что тут наложились подготовка к праздникам и рост курса.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,13;
Продал – 978.4.
Это второй результат в этом году после щедрого вторника.
Кроме эффекта конца года наблюдались и признаки саморазогрева рынка. Наблюдался весьма существенный рост спроса со стороны физиков. Ситуация вполне понятная, за 2 года, пока курс был зафиксирован, от колебаний успели отвыкнуть. Через это пришлось бы пройти в любом случае.
Прошедшая неделя еще в большей степени, чем предыдущая, демонстрирует приближение конца года.
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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