RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11045110461104711048>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12539
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:20

  Zebra написав:У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.

наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21366
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2705
З нами з: 30.09.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:48

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Зеову поперло догори

Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine на підтримку соціальної сфе

https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-otr ... lnoi-sfery

на тиждень вистачить
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 22.05.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:00

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.

наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.

Если бы ждали, курс уже бы на 39 долетел. А так получается продавцы на наличке есть, раз спред между МБ и улицей сократился до неприличия.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12539
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:07

  vitaliiangel написав: все ждут 40 и не спешат продавать валюту.
кто ждьот? гривни в обменках мало... 8)
flysoulfly
 
Повідомлень: 3946
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:23

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:У людей куриная память. Даже еще в сентябре курс на наличке был выше чем сейчас. А год назад вообще выше 40.

наоборот хорошая. все ждут 40 и не спешат продавать валюту.

Если бы ждали, курс уже бы на 39 долетел. А так получается продавцы на наличке есть, раз спред между МБ и улицей сократился до неприличия.

Є. банки, що купують на міжбанку по поки що дешевому курсу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 29.09.19
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:23

Финансовая сводка за прошедшую неделю

Для начала хочу поздравить всех, кто празднует, несмотря ни на что.
Желаю всем нам поскорее иметь возможность отмечать праздники без всяких оговорок.

Но коль даже НБУ в праздник работает, вернемся к нашим ... финансам.

На прошедшей неделе погашение 3-месячных депосертификатов составило 1.570 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 10.688 млрд. грн.).
Привлечения не было.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 36.624 млрд. грн. (неделей ранее 31.891 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 35.054 млрд. грн, (неделей ранее 42.579 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1490.23 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 602.46 млрд. грн. (неделей ранее 573.28 млрд. грн.)
Свято наближається (с)
Существенное увеличение сверхликвидности было бы пугающим, если бы не традиционность такого поведения в окрестностях НГ.

Расходы казначейства превысили доходы на 76.313 млрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.)
Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние.
Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна. Подозреваю немалый вклад в это дело местных бюджетов.

За неделю было обналичено 14.295 млрд. грн. (неделей ранее 7.691 млрд. грн.)
И тут похоже на рекорд. Думаю, что тут наложились подготовка к праздникам и рост курса.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,13;
Продал – 978.4.
Это второй результат в этом году после щедрого вторника.
Кроме эффекта конца года наблюдались и признаки саморазогрева рынка. Наблюдался весьма существенный рост спроса со стороны физиков. Ситуация вполне понятная, за 2 года, пока курс был зафиксирован, от колебаний успели отвыкнуть. Через это пришлось бы пройти в любом случае.

Прошедшая неделя еще в большей степени, чем предыдущая, демонстрирует приближение конца года.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7302
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6265 раз.
Подякували: 20626 раз.
 
Профіль
120
68
33
2
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 22.05.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.
Denik
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 23.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11045110461104711048>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071, Shaman і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3347, 3348, 3349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33482 36623028
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 23:24
Rack
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23072205
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13109843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1021)
25.12.2023 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.