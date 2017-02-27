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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11045110461104711048
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.

А от Вас я попрошу щезнути коли оприлюдню Ваш прогноз 31.12. Домовились? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дніпро ,опт наразі , 38.00/38.30
41.80/42.00
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:20

  Denik написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.

У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% порівняно з таким же періодом 2022 року

вже було на 16%. з урахуванням всього що відбувається 30% легко.
багатійте думкою і далі...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:44

  Сибарит написав:Расходы казначейства превысили доходы на 76.313 млрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.)
Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние.
Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна. Подозреваю немалый вклад в это дело местных бюджетов.

Не можу ні підтвердити ні спростоувати, просто ремарка.
По дорозі в село де у мене дача, з початку минулого тижня почали робити дорогу. Не ремонтувати, а саме робити.
Насправді дорогу там давно планували робити бо це фактично напрям, а не дорога і люди дуже страждають. Але, як ви знаєте, на протязі року не можна робити дороги бо війна і це не пріоритетні витрати. Проте, підозрюю, в бюджеті залишились якісь не використані кошти і постало просте і водночас банальне питання. Або вони "згоряють" і на наступний рік під ті ж статті витрат їх можна більше не отримати, або ці гроші освоюють.
Ось через таку бюджетну особливість ми кожного року отримуємо чергові граблі для чергового удару по голові. І ніхто із цим нічого не робить. І так - вже роками.

Ну і в контексті того, що гроші тепер здебільшого в громадах, то виникає питання: А для чого нам тепер обласні ради? Бо читаючи такі новини мимоволі задумуєшся над чим питанням.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:46

  Denik написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.

Олія в роздрібі за рік втратила мінімум 20%,
гречка і інші крупи втратили за рік теж мінімум 20%, чорний метал приймають за якісь смішні гроші 2 грн за кіло, картон доходив до 7 грн при курсі 27, зараз 2.2.
Чому треба НБУ рекордно заливати міжбанк щоб втримати гривню? Бо там мало валюти від експорта. Дуже великий перекос між кількістю(об'ємами) покупців і продавців.
Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси.
Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.
somilitark
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