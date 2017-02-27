bamper написав:це все ще квіточки... чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року. плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...
Нічого такого так раптово не буде.
У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% порівняно з таким же періодом 2022 року
вже було на 16%. з урахуванням всього що відбувається 30% легко. багатійте думкою і далі...
Сибарит написав:Расходы казначейства превысили доходы на 76.313 млрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.) Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние. Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна. Подозреваю немалый вклад в это дело местных бюджетов.
Не можу ні підтвердити ні спростоувати, просто ремарка. По дорозі в село де у мене дача, з початку минулого тижня почали робити дорогу. Не ремонтувати, а саме робити. Насправді дорогу там давно планували робити бо це фактично напрям, а не дорога і люди дуже страждають. Але, як ви знаєте, на протязі року не можна робити дороги бо війна і це не пріоритетні витрати. Проте, підозрюю, в бюджеті залишились якісь не використані кошти і постало просте і водночас банальне питання. Або вони "згоряють" і на наступний рік під ті ж статті витрат їх можна більше не отримати, або ці гроші освоюють. Ось через таку бюджетну особливість ми кожного року отримуємо чергові граблі для чергового удару по голові. І ніхто із цим нічого не робить. І так - вже роками.
Ну і в контексті того, що гроші тепер здебільшого в громадах, то виникає питання: А для чого нам тепер обласні ради? Бо читаючи такі новини мимоволі задумуєшся над чим питанням.
bamper написав:це все ще квіточки... чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року. плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...
Нічого такого так раптово не буде.
Олія в роздрібі за рік втратила мінімум 20%, гречка і інші крупи втратили за рік теж мінімум 20%, чорний метал приймають за якісь смішні гроші 2 грн за кіло, картон доходив до 7 грн при курсі 27, зараз 2.2. Чому треба НБУ рекордно заливати міжбанк щоб втримати гривню? Бо там мало валюти від експорта. Дуже великий перекос між кількістю(об'ємами) покупців і продавців. Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси. Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.