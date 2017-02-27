Додано: Пон 25 гру, 2023 16:44

Сибарит написав: Расходы казначейства превысили доходы на 76.313 млрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.)

Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние.

Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна. Подозреваю немалый вклад в это дело местных бюджетов. Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.)Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние.Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна.

Не можу ні підтвердити ні спростоувати, просто ремарка.По дорозі в село де у мене дача, з початку минулого тижня почали робити дорогу. Не ремонтувати, а саме робити.Насправді дорогу там давно планували робити бо це фактично напрям, а не дорога і люди дуже страждають. Але, як ви знаєте, на протязі року. Проте, підозрюю, в бюджеті залишились якісь не використані кошти і постало просте і водночас банальне питання. Або вони "згоряють" і на наступний рік під ті ж статті витрат їх можна більше не отримати, або ці гроші освоюють.Ну і в контексті того, що гроші тепер здебільшого в громадах, то виникає питання: А для чого нам тепер обласні ради? Бо читаючимимоволі задумуєшся над чим питанням.