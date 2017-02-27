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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11046110471104811049>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:головне, зебра, нікуди не счезай з цього форуму, коли в 2024 році курс доляра буде 43.

А от Вас я попрошу щезнути коли оприлюдню Ваш прогноз 31.12. Домовились? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дніпро ,опт наразі , 38.00/38.30
41.80/42.00
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:20

  Denik написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.

У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% порівняно з таким же періодом 2022 року

вже було на 16%. з урахуванням всього що відбувається 30% легко.
багатійте думкою і далі...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:44

  Сибарит написав:Расходы казначейства превысили доходы на 76.313 млрд. грн. (неделей ранее 51.842 млрд. грн.)
Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Расходы тоже предновогодние.
Хоть на протяжении года и были видны признаки прогресса в подходах к расходованию государственных средств, традиция "осваивать бюджет", как оказалось, все еще сильна. Подозреваю немалый вклад в это дело местных бюджетов.

Не можу ні підтвердити ні спростоувати, просто ремарка.
По дорозі в село де у мене дача, з початку минулого тижня почали робити дорогу. Не ремонтувати, а саме робити.
Насправді дорогу там давно планували робити бо це фактично напрям, а не дорога і люди дуже страждають. Але, як ви знаєте, на протязі року не можна робити дороги бо війна і це не пріоритетні витрати. Проте, підозрюю, в бюджеті залишились якісь не використані кошти і постало просте і водночас банальне питання. Або вони "згоряють" і на наступний рік під ті ж статті витрат їх можна більше не отримати, або ці гроші освоюють.
Ось через таку бюджетну особливість ми кожного року отримуємо чергові граблі для чергового удару по голові. І ніхто із цим нічого не робить. І так - вже роками.

Ну і в контексті того, що гроші тепер здебільшого в громадах, то виникає питання: А для чого нам тепер обласні ради? Бо читаючи такі новини мимоволі задумуєшся над чим питанням.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:46

  Denik написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.

Олія в роздрібі за рік втратила мінімум 20%,
гречка і інші крупи втратили за рік теж мінімум 20%, чорний метал приймають за якісь смішні гроші 2 грн за кіло, картон доходив до 7 грн при курсі 27, зараз 2.2.
Чому треба НБУ рекордно заливати міжбанк щоб втримати гривню? Бо там мало валюти від експорта. Дуже великий перекос між кількістю(об'ємами) покупців і продавців.
Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси.
Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:14

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.12.2023........26.12.2023
дата розрахунку.............22.12.2023.........25.12.2023
Євро................................41,3753..............41,3611
Долар США.....................37,5525..............37,5225...-0.08%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.12.2023.....................37,5747

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1023 (на прошлой сессии 1.1018) +0.05%

ТОМная сессия ожидаемо оказалась не слишком активной, но какая-никакая торговля все же идет.
Открылись традиционно выше курсов пятницы, но через некоторое время стали сползать вниз.
Высокого открытия все же хватило, чтобы справочный курс получился выше действующего официального на 2+ копейки.
На официальном курсе, что весьма непривычно, текущее снижение котировок сказалось сильнее. Он потерял относительно справочного более 5 копеек.
Общее укрепление гривны за сессию составило 3 копейки.

Под конец активной части торгов с полей неожиданно донеслась весть, что НБУ вышел с офером. Действие весьма неожиданное на падающем рынке. Если не ошибаюсь, это второй случай выхода с офером после подавления первичного ажиотажа при переходе к управляемой гибкости (один раз такое уже точно было, но на растущем рынке).
Такое поведение косвенно подтверждает существование плана по интервенциям.
Планы эти явно не постоянные. В пятницу снижение курса произошло при таком объеме интервенций, при котором раньше был рост.

Индекс доллара DXY в 15-00 101.71 (на прошлой сессии 101.65)
На самом деле, это индекс, на котором остановились в пятницу. Весь мир празднует, индекс даже не обновляется.
Сейчас уже на полчаса НБУ задерживает публикацию официальных курсов, подозреваю, что лихорадочно решают, по какому курсу к доллару считать евро? :)
.....................................................
  Realist написав:Ну і в контексті того, що гроші тепер здебільшого в громадах, то виникає питання: А для чого нам тепер обласні ради? Бо читаючи такі новини мимоволі задумуєшся над чим питанням.

Со следующего года на местах денег станет меньше - приняли перераспределение подоходного в пользу центра.
Ну и как-то поддерживать инфраструктуру на местах как-то нужно, в т.ч. и чистить снег. Центральная власть с этим определенно справится хуже.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:10

  bamper написав:
  Denik написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.

У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% порівняно з таким же періодом 2022 року

вже було на 16%. з урахуванням всього що відбувається 30% легко.
багатійте думкою і далі...

Дивні у вас думки.
Перший квартал 2022 - це ще до війни було. І падіння всього на 16%.
Чого б це зараз було знов падіння, та ще й таке велике.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси.
Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.

Я вважаю, що владі доведеться підіймати податки на 2025 рік.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:18

  Denik написав:
  somilitark написав:Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси.
Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.

Я вважаю, що владі доведеться підіймати податки на 2025 рік.


самий кращий податок - це підняти курс доляра
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:26

  somilitark написав:
  Denik написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.

Олія в роздрібі за рік втратила мінімум 20%,
гречка і інші крупи втратили за рік теж мінімум 20%, чорний метал приймають за якісь смішні гроші 2 грн за кіло, картон доходив до 7 грн при курсі 27, зараз 2.2.
Чому треба НБУ рекордно заливати міжбанк щоб втримати гривню? Бо там мало валюти від експорта. Дуже великий перекос між кількістю(об'ємами) покупців і продавців.
Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси.
Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.

Девальвация гривны обязательно будет, и до 45, и до 50.
Но, не сейчас.
Во время войны - курс будет относительно стабильный, пока будут активно давать зарубежную помощь. От этой помощи и будет строиться все курсообразование.
А война, похоже, будет затягиваться...
Пока как-то так.
IMHO.
Victor8
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