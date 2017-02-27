А от Вас я попрошу щезнути коли оприлюдню Ваш прогноз 31.12. Домовились? Га?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дніпро ,опт наразі , 38.00/38.30
41.80/42.00
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:20
вже було на 16%. з урахуванням всього що відбувається 30% легко.
багатійте думкою і далі...
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:44
Не можу ні підтвердити ні спростоувати, просто ремарка.
По дорозі в село де у мене дача, з початку минулого тижня почали робити дорогу. Не ремонтувати, а саме робити.
Насправді дорогу там давно планували робити бо це фактично напрям, а не дорога і люди дуже страждають. Але, як ви знаєте, на протязі року
Ось через таку бюджетну особливість ми кожного року отримуємо чергові граблі для чергового удару по голові. І ніхто із цим нічого не робить. І так - вже роками.
Ну і в контексті того, що гроші тепер здебільшого в громадах, то виникає питання: А для чого нам тепер обласні ради? Бо читаючи
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:46
Олія в роздрібі за рік втратила мінімум 20%,
гречка і інші крупи втратили за рік теж мінімум 20%, чорний метал приймають за якісь смішні гроші 2 грн за кіло, картон доходив до 7 грн при курсі 27, зараз 2.2.
Чому треба НБУ рекордно заливати міжбанк щоб втримати гривню? Бо там мало валюти від експорта. Дуже великий перекос між кількістю(об'ємами) покупців і продавців.
Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси.
Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.
Додано: Пон 25 гру, 2023 17:14
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.12.2023........26.12.2023
дата розрахунку.............22.12.2023.........25.12.2023
Євро................................41,3753..............41,3611
Долар США.....................37,5525..............37,5225...-0.08%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.12.2023.....................37,5747
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1023 (на прошлой сессии 1.1018) +0.05%
ТОМная сессия ожидаемо оказалась не слишком активной, но какая-никакая торговля все же идет.
Открылись традиционно выше курсов пятницы, но через некоторое время стали сползать вниз.
Высокого открытия все же хватило, чтобы справочный курс получился выше действующего официального на 2+ копейки.
На официальном курсе, что весьма непривычно, текущее снижение котировок сказалось сильнее. Он потерял относительно справочного более 5 копеек.
Общее укрепление гривны за сессию составило 3 копейки.
Под конец активной части торгов с полей неожиданно донеслась весть, что НБУ вышел с офером. Действие весьма неожиданное на падающем рынке. Если не ошибаюсь, это второй случай выхода с офером после подавления первичного ажиотажа при переходе к управляемой гибкости (один раз такое уже точно было, но на растущем рынке).
Такое поведение косвенно подтверждает существование плана по интервенциям.
Планы эти явно не постоянные. В пятницу снижение курса произошло при таком объеме интервенций, при котором раньше был рост.
Индекс доллара DXY в 15-00 101.71 (на прошлой сессии 101.65)
На самом деле, это индекс, на котором остановились в пятницу. Весь мир празднует, индекс даже не обновляется.
Сейчас уже на полчаса НБУ задерживает публикацию официальных курсов, подозреваю, что лихорадочно решают, по какому курсу к доллару считать евро?
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Со следующего года на местах денег станет меньше - приняли перераспределение подоходного в пользу центра.
Ну и как-то поддерживать инфраструктуру на местах как-то нужно, в т.ч. и чистить снег. Центральная власть с этим определенно справится хуже.
Додано: Пон 25 гру, 2023 18:10
Дивні у вас думки.
Перший квартал 2022 - це ще до війни було. І падіння всього на 16%.
Чого б це зараз було знов падіння, та ще й таке велике.
Додано: Пон 25 гру, 2023 18:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я вважаю, що владі доведеться підіймати податки на 2025 рік.
Додано: Пон 25 гру, 2023 18:18
самий кращий податок - це підняти курс доляра
Додано: Пон 25 гру, 2023 18:26
Девальвация гривны обязательно будет, и до 45, и до 50.
Но, не сейчас.
Во время войны - курс будет относительно стабильный, пока будут активно давать зарубежную помощь. От этой помощи и будет строиться все курсообразование.
А война, похоже, будет затягиваться...
Пока как-то так.
IMHO.
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