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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11047110481104911050>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:29

  sergey_sryvkin написав:Дивні у вас думки.
Перший квартал 2022 - це ще до війни було. І падіння всього на 16%.
Чого б це зараз було знов падіння, та ще й таке велике.

тому що на початку 2023 були все ще більш позитивні прогнози щодо тривалості війни та її результатів. зараз - повністю негативні в довготривалій перспективі. жоден нормальний замовник не буде працювати з Україною при такій перспективі. контракти річні. на 2024 продовжувати будуть лише частина замовників.
побачите...
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:35

  Denik написав:
  somilitark написав:Я все одно впевнений, що владі прийдеться радикально девальвувати гривню, бо навіть потужна західна допомога не витягне курс 38, вже зараз треба робити курс 45, а краще 50, щоб якось мінімізувати\зменшити перекоси.
Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.

Я вважаю, що владі доведеться підіймати податки на 2025 рік.

Ознайомтеся з поняттям крива Лаффера, підняття податків не гарантує приріст абсолютних значень податкових надходжень, тим паче в нас демократія, рішення може застрягнути на етапах розгляду і прийняття, простіше девальвувати і не треба городити город, МВФ завжди казав: нам не важлива форма, нам головна суть скорочення видатків і приросту доходів, девальвація це дієвий засіб знецінити видатки і не гадати чи буде виконана дохідна частина, плюс є надія, що рівень інфляції не буде дорівнювати рівню девальвації, бо сировина подешевшала, плюс трохи пограбуємо працівників, все як завжди і не вигадуючи наново велосипед(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:00

У НБУ бачать умови для додаткового зниження облікової ставки у 2024 році

Більшість членів Комітету монетарної політики Національного банку України бачать можливість для зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункти протягом 2024 року.

Про це повідомляє Нацбанк за підсумками дискусії членів комітету.

Усі 11 членів комітету проголосували за зниження облікової ставки з 16% до 15% річних.

Водночас, кілька членів комітету вважають, що не зважаючи на можливості, ставку доцільно зберегти на наявному рівні.

Однак, більшість впевнені, що якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію і реалізації ключових негативних ризиків вдасться уникнути, НБУ зможе продовжити цикл пом'якшення процентної політики.

"Важливою передумовою цього є, зокрема, відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги", - повідомляє регулятор думку більшості членів комітету.

Водночас члени комітету погодилися, що в умовах війни Нацбанк має діяти обережно, щоб не підірвати макрофінансову стабільність. Зокрема, регулятор зобов'язаний підтримувати привабливість гривневих інструментів і активів для заощаджень з метою забезпечення курсової стійкості та помірної інфляції.

"З огляду на це, простір для подальшого зниження облікової ставки незначний. Декілька з учасників дискусії зазначили, що це максимум 1-2 в.п. протягом 2024 року. Натомість, на думку кількох інших членів КМП, доцільним буде збереження облікової ставки незмінною протягом наступного року", - зазначено в релізі регулятора за підсумками дискусії.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ага, 15% при дипсертифікатах по 19%...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 19:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jump написав:"Важливою передумовою цього є, зокрема, відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги"

які ще офіційні надходження можна приплюсувати
якщо взагалі вирішили +500000 взяти за рахунок бюджету працевлаштувати звідки ще планують наскирдувати податків
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 22:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітання, панове песімісти.)
А ви не думали, що оці двох тримісячні проблеми з фінансуванням - ніщо інше як намагання США розбудити і згуртувати Старий світ?.. Мовляв, нефіг на нас основний тягар валити, впрягайтеся також. І водночас дотиснути питання про конфіскацію отих умовних 300 лярдів?
Так що перемога вірогідна.
Єдине що війна думаю, ще рік два буде.
А остаточна перемога...може і з десяток років пройти
Економіка...у нас немає нормальної економіки.
Чи не єдина успішна галузь - сг.
Торгівля, будівництво житлових будинків - це фактично споживання і апріорі не може бути локомотивом.
Це все має бути докорінно розбудовано з приорітетом на промислове виробництво.
Так що нема про що шкодувати.
Все одно, що шкодувати за юністю, що минула
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Пон 25 гру, 2023 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:03

  Навуходоносор написав:Це все має бути докорінно розбудовано з приорітетом на промислове виробництво.

аха... наздогнати та перегнати Китай :lol:
з найгіршою в світі демограцічною ситуацією, беззаконням та корупцією на рівні африканських країн... :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:10

  somilitark написав:
  Denik написав:
  somilitark написав:Нас чекають не прості рішення в 2024-му по багатьом напрямкам.

Я вважаю, що владі доведеться підіймати податки на 2025 рік.

Ознайомтеся з поняттям крива Лаффера, підняття податків не гарантує приріст абсолютних значень податкових надходжень

все як завжди і не вигадуючи наново велосипед(((
у нас так: :twisted:
прямий чел Гетманцев Vs крива Лаффера
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав:
  somilitark написав:Ознайомтеся з поняттям крива Лаффера, підняття податків не гарантує приріст абсолютних значень податкових надходжень

все як завжди і не вигадуючи наново велосипед(((
у нас так: :twisted:
прямий чел Гетманцев Vs крива Лаффера
На виході - пряма Лафера-Гетьманцева (c)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:43

  Faceless написав:
flysoulfly написав:
  somilitark написав:Ознайомтеся з поняттям крива Лаффера, підняття податків не гарантує приріст абсолютних значень податкових надходжень

все як завжди і не вигадуючи наново велосипед(((
у нас так: :twisted:
прямий чел Гетманцев Vs крива Лаффера
На виході - пряма Лафера-Гетьманцева (c)
вона ж не пряма - кривувата
flysoulfly
 
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