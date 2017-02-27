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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2023 23:48
bamper написав: Навуходоносор написав:
Це все має бути докорінно розбудовано з приорітетом на промислове виробництво.
аха... наздогнати та перегнати Китай
з найгіршою в світі демограцічною ситуацією, беззаконням та корупцією на рівні африканських країн...
но...кратчайшее логистическое плечо + "внєшнєє управлєніє"
могут решить
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