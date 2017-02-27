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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2023 23:48
bamper написав: Навуходоносор написав:
Це все має бути докорінно розбудовано з приорітетом на промислове виробництво.
аха... наздогнати та перегнати Китай
з найгіршою в світі демограцічною ситуацією, беззаконням та корупцією на рівні африканських країн...
но...кратчайшее логистическое плечо + "внєшнєє управлєніє"
могут решить
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Додано: Вів 26 гру, 2023 00:43
Навуходоносор написав:
Вітання, панове песімісти.)
А ви не думали, що оці двох тримісячні проблеми з фінансуванням - ніщо інше як намагання США розбудити і згуртувати Старий світ?.. Мовляв, нефіг на нас основний тягар валити, впрягайтеся також. І водночас дотиснути питання про конфіскацію отих умовних 300 лярдів?
Так що перемога вірогідна.
Єдине що війна думаю, ще рік два буде.
А остаточна перемога...може і з десяток років пройти
Економіка...у нас немає нормальної економіки.
Чи не єдина успішна галузь - сг.
Торгівля, будівництво житлових будинків - це фактично споживання і апріорі не може бути локомотивом.
Це все має бути докорінно розбудовано з приорітетом на промислове виробництво.
Так що нема про що шкодувати.
Все одно, що шкодувати за юністю, що минула
Відмінна стратегія, хоч і із запізнілим поворотним механізмом у нівельовану промислову сферу, відновлення та розвиток довгострокової стратегії в галузі енергетичних ресурсів.
Першорядним у будь-якій країновій стратегії - економіка насамперед має підвищувати добробут людей. Але клоуни зараз більш популяризовані.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 01:31
bamper написав:
це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...
ну що, всі почитали запропонований закон про мобілізацію?
а тепер вірите в такі реаліі?
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