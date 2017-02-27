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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11048110491105011051>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:48

  bamper написав:
  Навуходоносор написав:Це все має бути докорінно розбудовано з приорітетом на промислове виробництво.

аха... наздогнати та перегнати Китай :lol:
з найгіршою в світі демограцічною ситуацією, беззаконням та корупцією на рівні африканських країн... :lol:
но...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:43

  Навуходоносор написав:Вітання, панове песімісти.)
А ви не думали, що оці двох тримісячні проблеми з фінансуванням - ніщо інше як намагання США розбудити і згуртувати Старий світ?.. Мовляв, нефіг на нас основний тягар валити, впрягайтеся також. І водночас дотиснути питання про конфіскацію отих умовних 300 лярдів?
Так що перемога вірогідна.
Єдине що війна думаю, ще рік два буде.
А остаточна перемога...може і з десяток років пройти
Економіка...у нас немає нормальної економіки.
Чи не єдина успішна галузь - сг.
Торгівля, будівництво житлових будинків - це фактично споживання і апріорі не може бути локомотивом.
Це все має бути докорінно розбудовано з приорітетом на промислове виробництво.
Так що нема про що шкодувати.
Все одно, що шкодувати за юністю, що минула

Відмінна стратегія, хоч і із запізнілим поворотним механізмом у нівельовану промислову сферу, відновлення та розвиток довгострокової стратегії в галузі енергетичних ресурсів.
Першорядним у будь-якій країновій стратегії - економіка насамперед має підвищувати добробут людей. Але клоуни зараз більш популяризовані.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:31

  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

ну що, всі почитали запропонований закон про мобілізацію? :lol:
а тепер вірите в такі реаліі? :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 02:25

  bamper написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

ну що, всі почитали запропонований закон про мобілізацію? :lol:
а тепер вірите в такі реаліі? :lol:

Цим пакетом проти пересічного хочуть повернути людей до країни. Тут розум поступився місцем збоченої логіцi.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 03:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой, чувствую, уже завтра будут очереди у банкоматов, народ начнет срочно уходить в нал.
Всего лишь одна фраза "блокировка счетов"...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 06:58

  bamper написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

ну що, всі почитали запропонований закон про мобілізацію? :lol:
а тепер вірите в такі реаліі? :lol:

Запросто. В них вибору нема крім як прийняти закон. Або мобілізація або *кац предлагает сдатса*.
Якщо враховувати війну то це мало бути прийнято в другий тиждень війни. Тоді б все запросто пройшло. тепер буде купа плачу.
ПС. Але з дивана в окоп не хочеться.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:51

  Denik написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

Нічого такого так раптово не буде.

ок, якщо поступово, то це все міняє
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:03

  bamper написав:
  bamper написав:це все ще квіточки...
чекайте обвалу надходжень від ІТ на 30-40% на початку наступного року.
плюс хвилю закритя ФОП та відтік коштів з банківської системи через новий процес мобілізації...

ну що, всі почитали запропонований закон про мобілізацію? :lol:
а тепер вірите в такі реаліі? :lol:

1. заблокований рахунок, отже можна не працювати
2. заблокований рахунок vs. окоп
ОП переконана, що однозначно виберуть окоп, а гроші (багато) можна надрукувати
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

При такому законі люди масово побіжать забирати гроші з банків.
Закриття рахунків в банках, зміна телефонних номерів, ріст тіньової економіки, зарплати і розрахунки виключно готівкою.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:21

Це ж ще не прийняли. Лише законопроект. Коли по ньому буде голосування?
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