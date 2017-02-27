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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11048110491105011051
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

10 січня
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  копейка написав:Цим пакетом проти пересічного хочуть повернути людей до країни
Знайомий сказав, що в Празі черги в консульство вже на 2025 рік і Приват заблокував карку після зняття готівки, на відміну від Моно...

Послуги Візи/Мастера на міжбанку видно одразу чи з лагом?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В моей ближайшей обменке курс на продажу вчера и сегодня утром был 38. Но пол часа назад, видимо поразмыслив над новостями, почему-то решили поставить 37.9 :D
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:22

  sailed написав:В моей ближайшей обменке курс на продажу вчера и сегодня утром был 38. Но пол часа назад, видимо поразмыслив над новостями, почему-то решили поставить 37.9 :D

Наразі в Дніпрі приймають па 38.00/38.30
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 13:29

  vladus17 написав:Це ж ще не прийняли. Лише законопроект. Коли по ньому буде голосування?

це вже не важливо: "ложечки знайшлися, але осадочєк остался"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:18

  flyman написав:
  vladus17 написав:Це ж ще не прийняли. Лише законопроект. Коли по ньому буде голосування?

це вже не важливо: "ложечки знайшлися, але осадочєк остался"
ну так на сейчас шо в осадочке?
- курс налички припал, банки курсы потихоньку понижают, в воздухе чуть ли не пахнет разворотом (в направлении 34 :mrgreen:)
:?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:29

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  vladus17 написав:Це ж ще не прийняли. Лише законопроект. Коли по ньому буде голосування?

це вже не важливо: "ложечки знайшлися, але осадочєк остался"
ну так на сейчас шо в осадочке?
- курс налички припал, банки курсы потихоньку понижают, в воздухе чуть ли не пахнет разворотом (в направлении 34 :mrgreen:)
:?

Грудень 23
Заробітчани з баулами на Різдво та НР.
Осадок на 24
Акорд видає сині, ТАС немагає тиждень в касі валюти -> отже Маркарова Прем"єр, ТА су фонд. Л - логіка. Крус 34. Півляма мобухилянтів.
flyman
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  #<1 ... 11048110491105011051
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