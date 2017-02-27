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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2023 11:24
10 січня
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dimo_0n
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Додано: Вів 26 гру, 2023 11:25
копейка написав:
Цим пакетом проти пересічного хочуть повернути людей до країни
Знайомий сказав, що в Празі черги в консульство вже на 2025 рік і Приват заблокував карку після зняття готівки, на відміну від Моно...
Послуги Візи/Мастера на міжбанку видно одразу чи з лагом?
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:30
В моей ближайшей обменке курс на продажу вчера и сегодня утром был 38. Но пол часа назад, видимо поразмыслив над новостями, почему-то решили поставить 37.9
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sailed
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Додано: Вів 26 гру, 2023 13:29
vladus17 написав:
Це ж ще не прийняли. Лише законопроект. Коли по ньому буде голосування?
це вже не важливо: "ложечки знайшлися, але осадочєк остался"
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flyman
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Додано: Вів 26 гру, 2023 14:18
flyman написав: vladus17 написав:
Це ж ще не прийняли. Лише законопроект. Коли по ньому буде голосування?
це вже не важливо: "ложечки знайшлися, але осадочєк остался"
ну так на сейчас шо в осадочке?
- курс налички припал, банки курсы потихоньку понижают, в воздухе чуть ли не пахнет разворотом (в направлении 34
)
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flysoulfly
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Додано: Вів 26 гру, 2023 14:29
flysoulfly написав: flyman написав: vladus17 написав:
Це ж ще не прийняли. Лише законопроект. Коли по ньому буде голосування?
це вже не важливо: "ложечки знайшлися, але осадочєк остался"
ну так на сейчас шо в осадочке?
- курс налички припал, банки курсы потихоньку понижают, в воздухе чуть ли не пахнет разворотом (в направлении 34
)
Грудень 23
Заробітчани з баулами на Різдво та НР.
Осадок на 24
Акорд видає сині, ТАС немагає тиждень в касі валюти -> отже Маркарова Прем"єр, ТА су фонд. Л - логіка. Крус 34. Півляма мобухилянтів.
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flyman
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