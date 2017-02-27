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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11049110501105111052
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:49

  prodigy написав:
"Питання залишилось одне. Або це зроблять 27 держав разом, всі члени ЄС включно з Угорщиною. Угорщині дали місяць на проведення додаткових перемовин. Або ці гроші виділить 26 країн Європейського Союзу без Угорщини. От і все. Тут питання їхньої внутрішньої єдності, і вони докладають всіх зусиль для того, щоб її все ж таки зберегти. Але якщо це не вдасться, то гроші все одно будуть виділені", – переконує Кулеба.




Ага, дадуть.....і ще раз дадуть, особливо ЄС :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:52

  Олежан написав:
  копейка написав: людей до країни. Тут розум поступився місцем збоченої логіцi.

після такого вже точно ніхто не повернеться
зараз у всіх країнах черги на оформлення довіреностей

а ті хто залишився, ще більше хочуть виїхати

це буде дуже серьезний удар для країни, навіть гірше ніж війна


ну може пора подумать, что если имплементируют такое - то дальше будет что-то еще более веселое?
cohan
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  #<1 ... 11049110501105111052
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