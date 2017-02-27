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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11049110501105111052
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:49

  prodigy написав:
"Питання залишилось одне. Або це зроблять 27 держав разом, всі члени ЄС включно з Угорщиною. Угорщині дали місяць на проведення додаткових перемовин. Або ці гроші виділить 26 країн Європейського Союзу без Угорщини. От і все. Тут питання їхньої внутрішньої єдності, і вони докладають всіх зусиль для того, щоб її все ж таки зберегти. Але якщо це не вдасться, то гроші все одно будуть виділені", – переконує Кулеба.




Ага, дадуть.....і ще раз дадуть, особливо ЄС :mrgreen:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:52

  Олежан написав:
  копейка написав: людей до країни. Тут розум поступився місцем збоченої логіцi.

після такого вже точно ніхто не повернеться
зараз у всіх країнах черги на оформлення довіреностей

а ті хто залишився, ще більше хочуть виїхати

це буде дуже серьезний удар для країни, навіть гірше ніж війна


ну може пора подумать, что если имплементируют такое - то дальше будет что-то еще более веселое?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:46

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................26.12.2023...........27.12.2023
дата розрахунку................25.12.2023............26.12.2023
Євро...................................41,3611.................41,1538
Долар США........................37,5225.................37,3684...-0.41%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.12.2023.....................37,4258

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1013 (на прошлой сессии 1.1023) -0.09%

Сегодня сессия открылась примерно на уровне вчерашнего закрытия, что ниже официального курса. Вскоре после старта снижение продолжилось.
Результатом действия этих двух факторов стало снижение справочного курса почти на 10 копеек относительно действующего официального.
Новый официальный курс получился ниже еще на 6 копеек.
Итоговое укрепление гривны за сессию составило 15.41 копейки.

Несмотря на постоянную активность на торгах регулятора, некоторое подобие рыночных механизмов запустить, похоже, удалось. После вчерашнего разворота на рынке увеличилось предложение. Можем поприветствовать возвращение на рынок оленей, которые являются незаменимыми его участниками.

Индекс доллара DXY в 15-00 101.73 (на прошлой сессии 101.71)
По-прежнему тихо. Рынки после праздника еще не проснулись.
.........................................................
  Волинь написав:Якщо враховувати війну то це мало бути прийнято в другий тиждень війни. Тоді б все запросто пройшло. тепер буде купа плачу.

Не буду врать, что осилил весь законопроект, но все же прочитал больше одного пункта.
Я вижу в этом законопроекте попытку адаптировать старую советскую систему военного учета и мобилизации к условиям свободного передвижения. Изначально система опиралась на очень жесткий механизм приписки, поэтому в условиях свободы передвижения и полностью теневого рынка аренды жилья она полноценно функционировать не может. Делать это надо было задолго до войны, тогда еще могло и аккуратнее получиться.
Что же касается блокирования счетов, тут нет ничего нового. Это можно сделать и сейчас: неявка по повестке - штраф - блокировка за неоплаченный штраф. Теперь не будет необходимости возиться со штрафом, ТЦК будут экономить время, а нарушители - деньги.
Плач не поможет. Можно бороться за изменение законов, но борьба за право не соблюдать законы абсолютно бесперспективна. Бороться за отмену всеобщей воинской обязанности можно было попробовать в мирное время, еще во времена разоружения. Тогда могло прокатить.
Возможный отток средств со счетов банки должны выдержать - ликвидность выше всех разумных пределов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 16:53

  Raymond написав:
  prodigy написав:
"Питання залишилось одне. Або це зроблять 27 держав разом, всі члени ЄС включно з Угорщиною. Угорщині дали місяць на проведення додаткових перемовин. Або ці гроші виділить 26 країн Європейського Союзу без Угорщини. От і все. Тут питання їхньої внутрішньої єдності, і вони докладають всіх зусиль для того, щоб її все ж таки зберегти. Але якщо це не вдасться, то гроші все одно будуть виділені", – переконує Кулеба.




Ага, дадуть.....і ще раз дадуть, особливо ЄС :mrgreen:

Якщо зрозуміють що аппетит приходит во время еды , нададуть.
У східній Німеччині ще багато саветских казарм , поштукатурить , покрасить и заходи...
Vadim_
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  #<1 ... 11049110501105111052
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