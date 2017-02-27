Додано: Вів 26 гру, 2023 16:46

Волинь написав: Якщо враховувати війну то це мало бути прийнято в другий тиждень війни. Тоді б все запросто пройшло. тепер буде купа плачу. Якщо враховувати війну то це мало бути прийнято в другий тиждень війни. Тоді б все запросто пройшло. тепер буде купа плачу.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................26.12.2023...........27.12.2023дата розрахунку................25.12.2023............26.12.2023Євро...................................41,3611.................41,1538Долар США........................37,5225....................-0.41%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0026.12.2023.....................37,4258Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.1023) -0.09%Сегодня сессия открылась примерно на уровне вчерашнего закрытия, что ниже официального курса. Вскоре после старта снижение продолжилось.Результатом действия этих двух факторов стало снижение справочного курса почти на 10 копеек относительно действующего официального.Новый официальный курс получился ниже еще на 6 копеек.Итоговое укрепление гривны за сессию составило 15.41 копейки.Несмотря на постоянную активность на торгах регулятора, некоторое подобие рыночных механизмов запустить, похоже, удалось. После вчерашнего разворота на рынке увеличилось предложение. Можем поприветствовать возвращение на рынок оленей, которые являются незаменимыми его участниками.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 101.71)По-прежнему тихо. Рынки после праздника еще не проснулись..........................................................Не буду врать, что осилил весь законопроект, но все же прочитал больше одного пункта.Я вижу в этом законопроекте попытку адаптировать старую советскую систему военного учета и мобилизации к условиям свободного передвижения. Изначально система опиралась на очень жесткий механизм приписки, поэтому в условиях свободы передвижения и полностью теневого рынка аренды жилья она полноценно функционировать не может. Делать это надо было задолго до войны, тогда еще могло и аккуратнее получиться.Что же касается блокирования счетов, тут нет ничего нового. Это можно сделать и сейчас: неявка по повестке - штраф - блокировка за неоплаченный штраф. Теперь не будет необходимости возиться со штрафом, ТЦК будут экономить время, а нарушители - деньги.Плач не поможет. Можно бороться за изменение законов, но борьба за право не соблюдать законы абсолютно бесперспективна. Бороться за отмену всеобщей воинской обязанности можно было попробовать в мирное время, еще во времена разоружения. Тогда могло прокатить.Возможный отток средств со счетов банки должны выдержать - ликвидность выше всех разумных пределов.