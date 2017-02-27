"Питання залишилось одне. Або це зроблять 27 держав разом, всі члени ЄС включно з Угорщиною. Угорщині дали місяць на проведення додаткових перемовин. Або ці гроші виділить 26 країн Європейського Союзу без Угорщини. От і все. Тут питання їхньої внутрішньої єдності, і вони докладають всіх зусиль для того, щоб її все ж таки зберегти. Але якщо це не вдасться, то гроші все одно будуть виділені", – переконує Кулеба.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................26.12.2023...........27.12.2023 дата розрахунку................25.12.2023............26.12.2023 Євро...................................41,3611.................41,1538 Долар США........................37,5225.................37,3684...-0.41%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 26.12.2023.....................37,4258
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1013 (на прошлой сессии 1.1023) -0.09%
Сегодня сессия открылась примерно на уровне вчерашнего закрытия, что ниже официального курса. Вскоре после старта снижение продолжилось. Результатом действия этих двух факторов стало снижение справочного курса почти на 10 копеек относительно действующего официального. Новый официальный курс получился ниже еще на 6 копеек. Итоговое укрепление гривны за сессию составило 15.41 копейки.
Несмотря на постоянную активность на торгах регулятора, некоторое подобие рыночных механизмов запустить, похоже, удалось. После вчерашнего разворота на рынке увеличилось предложение. Можем поприветствовать возвращение на рынок оленей, которые являются незаменимыми его участниками.
Индекс доллара DXY в 15-00 101.73 (на прошлой сессии 101.71) По-прежнему тихо. Рынки после праздника еще не проснулись. .........................................................
Волинь написав:Якщо враховувати війну то це мало бути прийнято в другий тиждень війни. Тоді б все запросто пройшло. тепер буде купа плачу.
Не буду врать, что осилил весь законопроект, но все же прочитал больше одного пункта. Я вижу в этом законопроекте попытку адаптировать старую советскую систему военного учета и мобилизации к условиям свободного передвижения. Изначально система опиралась на очень жесткий механизм прописки, поэтому в условиях свободы передвижения и полностью теневого рынка аренды жилья она полноценно функционировать не может. Делать это надо было задолго до войны, тогда еще могло и аккуратнее получиться. Что же касается блокирования счетов, тут нет ничего нового. Это можно сделать и сейчас: неявка по повестке - штраф - блокировка за неоплаченный штраф. Теперь не будет необходимости возиться со штрафом, ТЦК будут экономить время, а нарушители - деньги. Плач не поможет. Можно бороться за изменение законов, но борьба за право не соблюдать законы абсолютно бесперспективна. Бороться за отмену всеобщей воинской обязанности можно было попробовать в мирное время, еще во времена разоружения. Тогда могло прокатить. Возможный отток средств со счетов банки должны выдержать - ликвидность выше всех разумных пределов.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 26 гру, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
"Питання залишилось одне. Або це зроблять 27 держав разом, всі члени ЄС включно з Угорщиною. Угорщині дали місяць на проведення додаткових перемовин. Або ці гроші виділить 26 країн Європейського Союзу без Угорщини. От і все. Тут питання їхньої внутрішньої єдності, і вони докладають всіх зусиль для того, щоб її все ж таки зберегти. Але якщо це не вдасться, то гроші все одно будуть виділені", – переконує Кулеба.
Ага, дадуть.....і ще раз дадуть, особливо ЄС
Якщо зрозуміють що аппетит приходит во время еды , нададуть. У східній Німеччині ще багато саветских казарм , поштукатурить , покрасить и заходи...
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12/26/23, до державного бюджету залучено 20 686 802 138,77 грн (за курсом НБУ). Из них: - UA4000226286 - до 26.06.2024 - 182 дн. - 16,50% - 6 380 280 667,30 грн; - UA4000219208 - до 03.07.2024 - 189 дн. - 16,49% - 3 972 920 874,31 грн; - UA4000229470 - до 20.11.2024 - 329 дн. - 16,84%(+0.05) - 740 623 107,62 грн; - UA4000229264 - до 15.10.2025 - 658 дн. - 17,60%(+0.03) - 124 092 226,86 грн; - UA4000229116(Р) - до 24.02.2027 - 1155 дн. - 18,60%(0) - 1 697 419 878,00 грн; - UA4000229736 - до 30.01.2025 - 400 дн. - 4,66% - $207 114 808,04;
В конце года довыполняется план не только по расходам, но и по заимствованиям. Последнее размещение года очень сильно отличалось от всех предыдущих. Кроме трех выпусков, которые предлагались несколько недель подряд (для них указана динамика доходности), было предложено доразмещение двух выпусков в гривне и один в долларах. Особенностью этих выпусков является то, что они весьма старые, по гривне можно сказать, что они стали короткими, поскольку период обращения подходит к концу. Еще одной особенностью нынешнего размещения можно считать полное отсутствие лимитов. Интересный ход! В ходе размещения были удовлетворены все заявки, кроме одной мелкой, которую можно смело назвать хулиганством. Наибольшим спросом пользовались самые короткие (заканчивающиеся через полгода) бумаги, на них пришлась половина привлеченной суммы. Доллары тоже пошли неплохо. Неожиданно восстановился спрос на "резервные" облигации, их удалось разместить в 3 раза больше, чем неделей ранее. Спроса на остальные 2 привычных выпуска почти не было, что не удивительно на фоне остальных интересных предложений. Полгода с купоном - это экзотика. Общий итог получился весьма неплохим, но сам процесс все равно интересней
Міністерство фінансів України розмістило облігації на суму майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну. Проведення розміщень відбулося 26 грудня через ЕТС (Bloomberg). Зазначається, що сума розміщених облігацій складає майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті. "Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни. Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією", - наголосили в Мінфіні. https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... gacij.html
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................26.12.2023...........27.12.2023 дата розрахунку................25.12.2023............26.12.2023 Євро...................................41,3611.................41,1538 Долар США........................37,5225.................37,3684...-0.41%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 26.12.2023.....................37,4258
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1013 (на прошлой сессии 1.1023) -0.09%
Сегодня сессия открылась примерно на уровне вчерашнего закрытия, что ниже официального курса. Вскоре после старта снижение продолжилось. Результатом действия этих двух факторов стало снижение справочного курса почти на 10 копеек относительно действующего официального. Новый официальный курс получился ниже еще на 6 копеек. Итоговое укрепление гривны за сессию составило 15.41 копейки.
Несмотря на постоянную активность на торгах регулятора, некоторое подобие рыночных механизмов запустить, похоже, удалось. После вчерашнего разворота на рынке увеличилось предложение. Можем поприветствовать возвращение на рынок оленей, которые являются незаменимыми его участниками.
Индекс доллара DXY в 15-00 101.73 (на прошлой сессии 101.71) По-прежнему тихо. Рынки после праздника еще не проснулись. .........................................................
Волинь написав:Якщо враховувати війну то це мало бути прийнято в другий тиждень війни. Тоді б все запросто пройшло. тепер буде купа плачу.
Не буду врать, что осилил весь законопроект, но все же прочитал больше одного пункта. Я вижу в этом законопроекте попытку адаптировать старую советскую систему военного учета и мобилизации к условиям свободного передвижения. Изначально система опиралась на очень жесткий механизм приписки, поэтому в условиях свободы передвижения и полностью теневого рынка аренды жилья она полноценно функционировать не может. Делать это надо было задолго до войны, тогда еще могло и аккуратнее получиться. Что же касается блокирования счетов, тут нет ничего нового. Это можно сделать и сейчас: неявка по повестке - штраф - блокировка за неоплаченный штраф. Теперь не будет необходимости возиться со штрафом, ТЦК будут экономить время, а нарушители - деньги. Плач не поможет. Можно бороться за изменение законов, но борьба за право не соблюдать законы абсолютно бесперспективна. Бороться за отмену всеобщей воинской обязанности можно было попробовать в мирное время, еще во времена разоружения. Тогда могло прокатить. Возможный отток средств со счетов банки должны выдержать - ликвидность выше всех разумных пределов.
Вкотре висловлю захоплення Вашою здатністю обминати гострі кути. І в свою чергу хочу лише помітити для тверезомислячих не починаючи холівар (холівар не витримає двох). Навіщо змінювали граничний вік? За словами законодавців, саме для відновлення на обліку людей, які бажали захищати Батьківщину. Саме для таких людей і було піднято планку граничного віку. До того часу світ не прибував в анабіозі і також існувала певна законодавча база. Підсумовуючи, ключове тут є тимчасова визначеність у терміні військовозобов'язаний у законодавчому полі. І тут не варто замінювати поняття морального вибору самої людини та вимогу закону на момент часу. Решта, в тому числі методи виконання плану «від лукавого». Закон має працювати в єдиному правовому полі, а не як зручно за відомому гумористичному постулату "тут рибу загортали". У той же момент хочу наголосити на важливому аспектi, що не варто забувати і приймати як належне такий момент - хто і для чого використовує свої виборчі права - вияв волі людей. Але це вже суто риторичний аспект і має непряме, але важливе значення для типізації основного питання.
ЄС знайшов запасний план допомоги Україні до 20 млрд євро, який не потребує згоди Угорщини
Євросоюз готує резервний план на суму до 20 мільярдів євро для України, який не потребує згоди Угорщини.
Про це повідомляє видання Financial Times.
План буде розглянуто на саміті 1 лютого, якщо премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати допомогу Україні.
Схема передбачатиме надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити в інтересах Києва до 20 мільярдів євро на ринках капіталу.
Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.
Схема схожа на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро фінансування країнам ЄС під час пандемії COVID-19.
Цей варіант не вимагає гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС. Отже, це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини.
Деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, знадобиться схвалення парламенту для надання національних гарантій. Але це процес, який офіційні особи сподіваються завершити вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.
За 50 ярдов уже разговора нет, уговорить 26 стран выделить их из своих средств в год выборов с самого начала казалось утопией. Снизились до 20-ти "с рынков капиталов", но это не точно. Что будет по факту - никто не знает. Денег нет, оружия нет - но вы держитесь (с).