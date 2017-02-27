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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105111052110531105411055>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 13:59

  sailed написав:Что-то на 24й год год вообще никакого просвета не видно, и даже надежды на чудо.

Регулярно деньги наливают, военную помощь из Европы присылают, миллион дронов будет, а просвета не видно....
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:09

Ай молодці!
Погнали курс вгору!
Перша мета: міжбанк 38, готівка 38,5-39.
Далі буде...
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:13

  10/9/9 написав:Ай молодці!
Погнали курс вгору!
Перша мета: міжбанк 38, готівка 38,5-39.
Далі буде...

Ще у вересні курс на готівці був вище, не кажучи про рік тому. Ай молодці, курина пам'ять, погнали в гору? І куди добігли?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:34

Євро, перша мета: міжбанк 42, готівка 42,5-43.
Шикандос!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ех, не буде з нами Зебри через рік, як і Лібо, який золоті гори обіцяв.
Готівка завмерла, вже до січня напевно руху великого не буде. А в січні подивимось, куди підемо. Але на такому новинному негативі щось дуже слабо віриться можемо почати укріплятися. Хоча... чого тільки не зробиш, щоб витрусити з населення ще зелених.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:48

Приват долар онлайн -> 37,8788.
Так тримати!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:01

  sailed написав:Ех, не буде з нами Зебри через рік, як і Лібо, який золоті гори обіцяв.
Готівка завмерла, вже до січня напевно руху великого не буде. А в січні подивимось, куди підемо. Але на такому новинному негативі щось дуже слабо віриться можемо почати укріплятися. Хоча... чого тільки не зробиш, щоб витрусити з населення ще зелених.

В січні подивимость кути підемо, а там далі вже весна, трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні, гривня піде далі укріплюватися. Бо курс зимою під ялинку 38, проти 42 минулого року - це тренд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:30

Райф, курс продажу євро у касі банку 43,0.
Красунчики!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:50

❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.

Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.


Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?
Vert
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:57

Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.
Просто создаст некоторые неудобства...

И это, при условии, что этот пункт в законе вообще будет принят. Пока только проект.
Victor8
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