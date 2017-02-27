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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:59
sailed написав:
Что-то на 24й год год вообще никакого просвета не видно, и даже надежды на чудо.
Регулярно деньги наливают, военную помощь из Европы присылают, миллион дронов будет, а просвета не видно....
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:09
Ай молодці!
Погнали курс вгору!
Перша мета: міжбанк 38, готівка 38,5-39.
Далі буде...
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:13
10/9/9 написав:
Ай молодці!
Погнали курс вгору!
Перша мета: міжбанк 38
, готівка 38,5-39
.
Далі буде...
Ще у вересні курс на готівці був вище, не кажучи про рік тому. Ай молодці, курина пам'ять, погнали в гору? І куди добігли?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:34
Євро, перша мета: міжбанк 42, готівка 42,5-43.
Шикандос!
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:36
Ех, не буде з нами Зебри через рік, як і Лібо, який золоті гори обіцяв.
Готівка завмерла, вже до січня напевно руху великого не буде. А в січні подивимось, куди підемо. Але на такому новинному негативі щось дуже слабо віриться можемо почати укріплятися. Хоча... чого тільки не зробиш, щоб витрусити з населення ще зелених.
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sailed
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Додано: Сер 27 гру, 2023 14:48
Приват долар онлайн -> 37,8788.
Так тримати!
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:01
sailed написав:
Ех, не буде з нами Зебри через рік, як і Лібо, який золоті гори обіцяв.
Готівка завмерла, вже до січня напевно руху великого не буде. А в січні подивимось, куди підемо. Але на такому новинному негативі щось дуже слабо віриться можемо почати укріплятися. Хоча... чого тільки не зробиш, щоб витрусити з населення ще зелених.
В січні подивимость кути підемо, а там далі вже весна, трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні, гривня піде далі укріплюватися. Бо курс зимою під ялинку 38, проти 42 минулого року - це тренд.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:30
Райф, курс продажу євро у касі банку 43,0.
Красунчики!
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:50
❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.
Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.
Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?
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Vert
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:57
Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.
Просто создаст некоторые неудобства...
И это, при условии, что этот пункт в законе вообще будет принят. Пока только проект.
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Victor8
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