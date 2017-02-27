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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:05
Vert написав:
❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.
Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?
Це питання до офісу складних рішень, а у нас, як відомо, - офіс швидких та простих рішень.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:06
Vert написав:
❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.
Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.
Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?
Готовят "почву" о том, что у каждого военнообязанного будет возможность ежемесячно/ежегодно делать взнос в бюджет - официально.
С последующим прохождением "альтернативной службы" (небоевой).
Или внесение (большого залога) в бюджет, с возможностью выезда за рубеж.
Эта тема уже неоднократно поднималась на уровне больших чинов.
Даже какие-то суммы (цифры) озвучивались, но я их не помню...
Может быть кто-то помнит, сможет озвучить тут на форуме.
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Victor8
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:07
Vert написав:
❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.
Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.
Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?
це все що потрібно знати про рівень планування в Україні
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bamper
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:16
В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.
Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.
Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів.
За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки відкине українську економіку до режиму "виживання", після того, як вона почала відновлення у 2023 році.
Зокрема, наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.
грошей на мобілізацію немає, на зарплати та пенсії немає.
на президента і Ко вистачає...
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bamper
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:21
Victor8 написав:
Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.
Просто создаст некоторые неудобства...
Не згоден, як мінімум ці люди почнуть знімати кошти з банківських рахунків і частина з них через недовіру до всього державного не захочуть залишатись й надалі в грн. Друге, де гарантія що такий самий самий механізм з часом не застосують до жінок, щоб мати вже повний облік своїх громадян? Я вважаю що влада грається з вогнем. Мені здається, що це не просто якісь правові обмеження, а взагалі обмеження базових людських прав, не мати змоги придбати собі їжу.
P.S. Більшість моїх знайомих вже цього тижня почали 'вичищати' банківські рахунки, не очікуючи навіть розгляду даного законопроекту. Дехто переказує кошти на рахунок дружини, дехто знімає кошти. Немає гарантії що на наступний день після розгляду чи ухвалення даних змін- НБУ в свою чергу не випустить постанову щодо обмеження зняття чи переказу коштів до 10 тис. грн. / 1 день.
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andriy_z
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:21
Vert написав:
За 50 ярдов уже разговора нет, уговорить 26 стран выделить их из своих средств в год выборов с самого начала казалось утопией. Снизились до 20-ти "с рынков капиталов", но это не точно. Что будет по факту - никто не знает. Денег нет, оружия нет - но вы держитесь (с).
"Це не про 50 млрд (спецфонд Ukraine Facility), а про другий проєкт (військової підтримки за програмою Борреля), який й був у розмірі 20 млрд євро. Причина в тому, що 50 млрд вписані у єдиний "мегапакет", де передбачена й програма витрат для самого ЄС. Тобто, якщо мова, що зменшили 50 млрд на 20 млрд, то мова має йти за "переробку" загально проєкту відповідно до регламентів ЄС. Тобто, це інше коло бюрократії, бо "мегапакет" погоджений попередніми інституціями ЄС і чекав/чекає фінального затвердження Європейською Радою.
Якщо деталізовувати про що саме казали у FT, то мова йде про "оборонний спецфонд", який й був у 20 млрд, але не було розуміння як його затвердити, а не скорочення 50 млрд фіндопомоги за програмою Ukraine Facility. Хоча у статті й говорить, що рішення "через вето Угорщини", "через заблоковані 50 млрд", але не деталізується чи це "замість" (50 млрд) чи це у "підтримку" (прийняти 20 млрд другого проєкту чи 20 млрд, але на менший термін ніж 4 роки)"
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zerocool
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:22
bamper написав:
В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.
Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.
Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів.
За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки відкине українську економіку до режиму "виживання", після того, як вона почала відновлення у 2023 році.
Зокрема, наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.
грошей на мобілізацію немає, на зарплати та пенсії немає.
на президента і Ко вистачає...
Рекордні ЗВР? Ні не чув
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zerocool
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:26
zerocool написав: bamper написав:
В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.
Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.
Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів.
За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки відкине українську економіку до режиму "виживання", після того, як вона почала відновлення у 2023 році.
Зокрема, наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.
грошей на мобілізацію немає, на зарплати та пенсії немає.
на президента і Ко вистачає...
Рекордні ЗВР? Ні не чув
це ті що зменшуються вже 5й місяць підряд?
і на скільки їх вистачить при таких "ефективних менеджерах"?
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bamper
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:27
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:32
bamper написав:
В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року.
Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.
Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів.
За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки відкине українську економіку до режиму "виживання", після того, як вона почала відновлення у 2023 році.
Зокрема, наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.
грошей на мобілізацію немає, на зарплати та пенсії немає.
на президента і Ко вистачає...
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