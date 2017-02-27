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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11052110531105411055
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:33

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.12.2023..........28.12.2023
дата розрахунку...............26.12.2023...........27.12.2023
Євро..................................41,1538................41,6334
Долар США.......................37,3684................37,6194...+0.67%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.12.2023.....................37,5561

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1067 (на прошлой сессии 1.1013) +0.49%

Похоже, еще вчера под закрытие торгов на МБ стала поступать гривна, в огромном количестве пришедшая в понедельник из казначейства. Все укрепление было отыграно. Сегодня открылись на уровне понедельника и продолжили активный рост.
Прирост справочного курса по сравнению с официальным составил около 19 копеек.
Официальный курс забрался выше еще на 6 с лишком копеек.
Прирост официального курса за сессию составил 25.1 копейки.

Индекс доллара DXY в 15-00 101.32 (на прошлой сессии 101.73)
Вчера днем доллар начал равномерное снижение, которое продолжается до сих пор. Достигнут очередной минимум с июля.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні,
от в мене чомусь є припущення, що в 24 посіють значно менше ніж в 23
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:41

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні,
от в мене чомусь є припущення, що в 24 посіють значно менше ніж в 23

А чому у 2022-2023 посіяли стільки, що у 2023 врожай найбільший за 10 років, навіть враховуючи що 20% території не котролюється???
Zebra
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