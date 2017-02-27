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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11053110541105511056>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:33

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.12.2023..........28.12.2023
дата розрахунку...............26.12.2023...........27.12.2023
Євро..................................41,1538................41,6334
Долар США.......................37,3684................37,6194...+0.67%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.12.2023.....................37,5561

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1067 (на прошлой сессии 1.1013) +0.49%

Похоже, еще вчера под закрытие торгов на МБ стала поступать гривна, в огромном количестве пришедшая в понедельник из казначейства. Все укрепление было отыграно. Сегодня открылись на уровне понедельника и продолжили активный рост.
Прирост справочного курса по сравнению с официальным составил около 19 копеек.
Официальный курс забрался выше еще на 6 с лишком копеек.
Прирост официального курса за сессию составил 25.1 копейки.

Индекс доллара DXY в 15-00 101.32 (на прошлой сессии 101.73)
Вчера днем доллар начал равномерное снижение, которое продолжается до сих пор. Достигнут очередной минимум с июля.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні,
от в мене чомусь є припущення, що в 24 посіють значно менше ніж в 23
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:41

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні,
от в мене чомусь є припущення, що в 24 посіють значно менше ніж в 23

А чому у 2022-2023 посіяли стільки, що у 2023 врожай найбільший за 10 років, навіть враховуючи що 20% території не котролюється???
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:50

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні,
от в мене чомусь є припущення, що в 24 посіють значно менше ніж в 23

А чому у 2022-2023 посіяли стільки, що у 2023 врожай найбільший за 10 років, навіть враховуючи що 20% території не котролюється???

Були сподівання і очікування пити каву у Ялті влітку, як обіцяли по телевізору. А отримали продовження проблем з експортом та демпінгові ціни при продажу збіжжя крупним операторам - бо експорту ж нема, розвалені зерносховища в Одесі та на Дунаї і кінський ріст вартості зберігання та сушки збіжжя на елеваторах.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:55

Виношу на голосування ВР поправку до Закону про мобілізацію (схвалено всіма комітетами екстерном): слова "блокування рахунків ухилянтам" замінити на "конфіскацію в дохід держави, 10% з яких направляти на грошову премію депутатам ВР, 10% офісу П., 10% податківцям ДПС, 10% виконавцям ДВС, 10% МВС..." Можете далі продовжити перелік відрахувань. Чи пройде ця поправка?
Востаннє редагувалось Visky в Сер 27 гру, 2023 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:55

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:трактори дир-дир-дир, врожаї вже більше за довоєнні,
от в мене чомусь є припущення, що в 24 посіють значно менше ніж в 23

А чому у 2022-2023 посіяли стільки, що у 2023 врожай найбільший за 10 років, навіть враховуючи що 20% території не котролюється???

більша врожайність.
скільки % продали?
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар подорожчав до нового історичного максимуму після триденного падіння.
Офіційний курс на 28 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,6194 грн за 1 долар (+0,2510 грн). https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-rizko-p ... 85001.html

Але може курс і впасти, хоча навряд це потішить:
Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем’єра - міністра економіки Юлію Свириденко у коментарі Financial Times. https://www.rbc.ua/rus/news/kabmini-pop ... 80653.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:08

  andriy_z написав:
  Victor8 написав:Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.
Просто создаст некоторые неудобства...

Не згоден, як мінімум ці люди почнуть знімати кошти з банківських рахунків і частина з них через недовіру до всього державного не захочуть залишатись й надалі в грн. Друге, де гарантія що такий самий самий механізм з часом не застосують до жінок, щоб мати вже повний облік своїх громадян? Я вважаю що влада грається з вогнем. Мені здається, що це не просто якісь правові обмеження, а взагалі обмеження базових людських прав, не мати змоги придбати собі їжу.

P.S. Більшість моїх знайомих вже цього тижня почали 'вичищати' банківські рахунки, не очікуючи навіть розгляду даного законопроекту. Дехто переказує кошти на рахунок дружини, дехто знімає кошти. Немає гарантії що на наступний день після розгляду чи ухвалення даних змін- НБУ в свою чергу не випустить постанову щодо обмеження зняття чи переказу коштів до 10 тис. грн. / 1 день.

Пройдусь по пунктам:
1) Зачем снимать деньги со счета? Где их хранить? Как носить с собой при расчетах? Разумеется, если это 1000 грн, то тогда это не проблема - можно поместить в кошелек. А если это 10000 грн? Или больше даже может быть...
2) У кого раньше была возможность/необходимость покупать валюту - те и будут покупать. Остальные - могут только наблюдать :shock:
3) Для решения ежедневных бытовых/социальных вопросов в Украине - нужна гривна. Карточка, банкинг - очень удобны.
4) У каждого мужчины есть жена, сестра, мама, бабушка, тетя, племянница и т.д. У них есть банковские карточки и счета (про тотальную мобилизацию женщин - не верю, это очень сложно, даже гипотетически...). Вы же вот тоже говорите, что деньги можно перевести с карты на карту - и нет никаких проблем!
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:29

А если это 10000 грн? Или больше даже может быть...
[/quote]

Это 5 !
Хотя как для валютной ветки печалька.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:30

  Victor8 написав:
  andriy_z написав:
  Victor8 написав:Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.
Просто создаст некоторые неудобства...

Не згоден, як мінімум ці люди почнуть знімати кошти з банківських рахунків і частина з них через недовіру до всього державного не захочуть залишатись й надалі в грн. Друге, де гарантія що такий самий самий механізм з часом не застосують до жінок, щоб мати вже повний облік своїх громадян? Я вважаю що влада грається з вогнем. Мені здається, що це не просто якісь правові обмеження, а взагалі обмеження базових людських прав, не мати змоги придбати собі їжу.

P.S. Більшість моїх знайомих вже цього тижня почали 'вичищати' банківські рахунки, не очікуючи навіть розгляду даного законопроекту. Дехто переказує кошти на рахунок дружини, дехто знімає кошти. Немає гарантії що на наступний день після розгляду чи ухвалення даних змін- НБУ в свою чергу не випустить постанову щодо обмеження зняття чи переказу коштів до 10 тис. грн. / 1 день.

Пройдусь по пунктам:
1) Зачем снимать деньги со счета? Где их хранить? Как носить с собой при расчетах? Разумеется, если это 1000 грн, то тогда это не проблема - можно поместить в кошелек. А если это 10000 грн? Или больше даже может быть...
2) У кого раньше была возможность/необходимость покупать валюту - те и будут покупать. Остальные - могут только наблюдать :shock:
3) Для решения ежедневных бытовых/социальных вопросов в Украине - нужна гривна. Карточка, банкинг - очень удобны.
4) У каждого мужчины есть жена, сестра, мама, бабушка, тетя, племянница и т.д. У них есть банковские карточки и счета (про тотальную мобилизацию женщин - не верю, это очень сложно, даже гипотетически...). Вы же вот тоже говорите, что деньги можно перевести с карты на карту - и нет никаких проблем!


Та ви шо? Це ж АЖ 263 доларів! ВАХ!
В мене в гаманці завжди лежить 300 доларів +гривні.
Як же я помістив їх у гаманець? Це ж супер проблема!
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