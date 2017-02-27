Victor8 написав: Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.

Просто создаст некоторые неудобства... Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.Просто создаст некоторые неудобства...

Не згоден, як мінімум ці люди почнуть знімати кошти з банківських рахунків і частина з них через недовіру до всього державного не захочуть залишатись й надалі в грн. Друге, де гарантія що такий самий самий механізм з часом не застосують до жінок, щоб мати вже повний облік своїх громадян? Я вважаю що влада грається з вогнем. Мені здається, що це не просто якісь правові обмеження, а взагалі обмеження базових людських прав, не мати змоги придбати собі їжу.P.S. Більшість моїх знайомих вже цього тижня почали 'вичищати' банківські рахунки, не очікуючи навіть розгляду даного законопроекту. Дехто переказує кошти на рахунок дружини, дехто знімає кошти. Немає гарантії що на наступний день після розгляду чи ухвалення даних змін- НБУ в свою чергу не випустить постанову щодо обмеження зняття чи переказу коштів до 10 тис. грн. / 1 день.