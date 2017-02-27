У грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування, серед яких 11% становили грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах.
Додається, що залучена допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.
так, карткою зручно розраховуватися. але як подумати, а якщо: 1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему; 2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде; 3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.
Yuri_61 написав:так, карткою зручно розраховуватися. але як подумати, а якщо: 1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему; 2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде; 3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.
Для зручності не дурно мати кредитну карту і користуватися лише кредитними коштами. Поповнювати її до 0 і потім все по колу. Обслуговування вартує копійки
згідно бюджету на 2023 https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 основні видатки без нац безпеки та оборони 786 млрд грн на рік. ділимо на 36,6 і отримуємо $21,5 млрд на рік або $1,8 млрд на місяць. тільки за грудень прийшло 5. жодних питань не виникає де кошти?