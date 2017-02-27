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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105411055110561105711058>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування, серед яких 11% становили грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах.

Додається, що залучена допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/27/708169/
плитка саме себе не перекладе :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

так, карткою зручно розраховуватися.
але як подумати, а якщо:
1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему;
2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде;
3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:09

  sailed написав:Что-то на 24й год год вообще никакого просвета не видно, и даже надежды на чудо.

підказати, де продають мотузку та мило?

щоб помитися та у гори, Карпати :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:10

  Yuri_61 написав:так, карткою зручно розраховуватися.
але як подумати, а якщо:
1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему;
2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде;
3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.

Для зручності не дурно мати кредитну карту і користуватися лише кредитними коштами. Поповнювати її до 0 і потім все по колу. Обслуговування вартує копійки
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

згідно бюджету на 2023 https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 основні видатки без нац безпеки та оборони 786 млрд грн на рік.
ділимо на 36,6 і отримуємо $21,5 млрд на рік або $1,8 млрд на місяць.
тільки за грудень прийшло 5. жодних питань не виникає де кошти?
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:16

  10/9/9 написав:Та ви шо? Це ж АЖ 263 доларів! ВАХ!
В мене в гаманці завжди лежить 300 доларів +гривні.
Як же я помістив їх у гаманець? Це ж супер проблема!

А навіщо Ви постійно носите в гаманці 300 USD?
Заначка від дружини? :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:19

whois2010

а чи не може бути в таком випадку що заморозять коли там мінус, і доки рахунок не розморозять не поповнити, і за цей час пені нарахують, або можна поповнювати? а якщо рік, то сума не маленьки ж буде
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:20

  Victor8 написав:
  10/9/9 написав:Та ви шо? Це ж АЖ 263 доларів! ВАХ!
В мене в гаманці завжди лежить 300 доларів +гривні.
Як же я помістив їх у гаманець? Це ж супер проблема!

А навіщо Ви постійно носите в гаманці 300 USD?
Заначка від дружини? :D

Кожний день нова трьохсотка. За місяць має 9000 уо. Якщо серйозно,то як їздити на авто без грошей на паливо ,так само не логічно їздити на трамваї безкоштовно з 15 айфон і місячной зп у портмоне
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:20

  bamper написав:
  Vert написав:❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.

Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.


Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?

це все що потрібно знати про рівень планування в Україні :lol:

На 100% впевнений, що у нашого керівництва відсутня навіть проста моделька-прогноз років на 10 (ну хай 5), що буде враховувати різні сценарії по витратам і доходам та іншим показникам.
Наприклад,
1.Витрати на військо - 45M$ на рік(це без витрат на техніку). Якщо збільшити військо на 0.5млн в 2024 - 60M$.
2.Зараз запад техніку віддає (або віддав) в "добрі руки". А якщо куплять?
3.За 2023 рік отримали близько 40М$ міжнародної допомоги. А в 2024? А в 2025? А якщо Трамп прийде до руля?
4.За 11 місяців 2023 року дефіцит державного бюджету України та потреби в погашенні боргу склали 52,3 млрд дол. А що буде 2024? В 2025?
5. А якщо сьогодні війна скінчиться, які витрати треба понести, щоб перевести економіку в мирне русло? Витрати і безробіття будуть шаленим.
Ця моделька буде холодним душем для керівництва.
А якщо додати в модельку показники по економіці ворога, військові дані, то можна буде побачити ймовірний і дуже неприємний сценарій закінчення війни. Цей результат точно нікому не сподобається.
Просто "Не дивіться в гору"©
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:26

  bamper написав:згідно бюджету на 2023 https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 основні видатки без нац безпеки та оборони 786 млрд грн на рік.
ділимо на 36,6 і отримуємо $21,5 млрд на рік або $1,8 млрд на місяць.
тільки за грудень прийшло 5. жодних питань не виникає де кошти?

786млрд грн- бюджет.
Реальність дуже-дуже інша https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/
Останній графік. Потрібно просумувати місячні дані.
oleg49
 
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