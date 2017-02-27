|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:28
Yuri_61 написав:
так, карткою зручно розраховуватися.
але як подумати, а якщо:
1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему;
2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде;
3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.
Прокомментирую по пунктам:
1) Хакерские атаки на нашу банковскую систему (в условиях войны) - делаются ежедневно... Мне где-то попадалась информация. Но, следует учесть, что уровень атак очень и очень разный.
2) Статус ухилянта (+ блокировка) - ещё надо получить. Закона еще нет, только проект.
3) А вот это очень даже возможно - "заморозка" активов (в том числе финансовых) рядовых граждан - очень даже может быть. Если будет одобрение Запада, даже банковские ячейки "заморозят" (попросят открыть и отдать государству)... В истории есть и такие примеры...
Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:31
Victor8 написав: Yuri_61 написав:
так, карткою зручно розраховуватися.
але як подумати, а якщо:
1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему;
2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде;
3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.
Прокомментирую по пунктам:
1) Хакерские атаки на нашу банковскую систему (в условиях войны) - делаются ежедневно... Мне где-то попадалась информация. Но, следует учесть, что уровень атак очень и очень разный.
2) Статус ухилянта (+ блокировка) - ещё надо получить. Закона еще нет, только проект.
3) А вот это очень даже возможно - "заморозка" активов (в том числе финансовых) рядовых граждан - очень даже может быть. Если будет одобрение Запада, даже банковские ячейки "заморозят" (попросят открыть и отдать государству)... В истории есть и такие примеры...
Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный.
Читаємо історію - гкчп та 1991 рік.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15206
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:34
oleg49 написав: bamper написав: Vert написав:
❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.
Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.
Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?
це все що потрібно знати про рівень планування в Україні
На 100% впевнений, що у нашого керівництва відсутня навіть проста моделька-прогноз років на 10 (ну хай 5), що буде враховувати різні сценарії по витратам і доходам та іншим показникам.
Наприклад,
1.Витрати на військо - 45M$ на рік(це без витрат на техніку). Якщо збільшити військо на 0.5млн в 2024 - 60M$.
2.Зараз запад техніку віддає (або віддав) в "добрі руки". А якщо куплять?
3.За 2023 рік отримали близько 40М$ міжнародної допомоги. А в 2024? А в 2025? А якщо Трамп прийде до руля?
4.За 11 місяців 2023 року дефіцит державного бюджету України та потреби в погашенні боргу склали 52,3 млрд дол. А що буде 2024? В 2025?
5. А якщо сьогодні війна скінчиться, які витрати треба понести, щоб перевести економіку в мирне русло? Витрати і безробіття будуть шаленим.
Ця моделька буде холодним душем для керівництва.
А якщо додати в модельку показники по економіці ворога, військові дані, то можна буде побачити ймовірний і дуже неприємний сценарій закінчення війни. Цей результат точно нікому не сподобається.
Просто "Не дивіться в гору"©
Там взагалі відсутня сіра речовина в макітрі, у всіх без виключення, хто керував країною, коли:
- віддали бомбардувальники;
- віддали крилаті ракети;
- розпродали сотні танків, бронетранспортерів, десятки військових літаків і гелікоптерів;
- продали китаю недобудований авіаносець;
- до 240222 продавали двигуни до гелікоптерів;
- до 240222 через треті країни продавали деталі до зброї;
- і т.д. і п.п.
І всі ці пани без сірої речовини у макітрі
досі "почьотні: екс президенти, екс прем'єри, екс чи навіть не екс депутати". Отримають держ пенсії. І панують собі далі.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:37
Victor8 написав:
Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный.
ну так всегда надо иметь долги государству, банкам и т.д. в сумме большей, чем ваш долг или активы, которые не у вас на руках...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7387
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6323 раз.
- Подякували: 1036 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:39
Даже в США, когда-то попросили население сдать всё золото (обменять) - разумеется, по заниженной стоимости...
Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года президентом США Франклином Рузвельтом был подписан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находившегося в слитках и монетах. Дабы не спровоцировать сильное падение своего рейтинга, на церемонии подписания постановления Рузвельт прямо сказал присутствующим, что автор документа — не он. Даже секретарь Казначейства заявил, что не был ознакомлен с документом, лишь добавив — «…это то, на чем настаивали эксперты».
Согласно указу все находящиеся на территории США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранившие золото на территории США), за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США, имевшем на тот момент право принимать золото.
После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:43
чик написав: Victor8 написав:
Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный.
ну так всегда надо иметь долги государству, банкам и т.д. в сумме большей, чем ваш долг или активы, которые не у вас на руках...
Этот вариант очень хорош!
И идеален - накануне "грандиозного шухера"
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:51
чик написав:
ну так всегда надо иметь долги государству, банкам и т.д. в сумме большей, чем ваш долг или активы, которые не у вас на руках...
Хороший принцип. Ведь государство наличие такого долга легко может организовать. Например, что должен отслужить в армии. Вон, свежий законопроект как раз про это.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4021
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 19:02
Анекдот дня:
Сегодня утром переписал на жену банковские счета, квартиру, машину.
Вечером сижу в ТЦК, жена сдала...
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 19:09
Готівка під кінець дня рванула +20 копійок на продажі долара.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 604
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 19:24
Вже готуються зарплату затримувати, а виконати бюджет і підняти курс до планових 40 не можуть...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2002
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper
, BeatyHamster
, Google [Bot] і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33483
|36629746
|
Вів 26 гру, 2023 08:58
чик
|
|7978
|23077496
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13114827
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|