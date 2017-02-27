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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11055110561105711058>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:28

  Yuri_61 написав:так, карткою зручно розраховуватися.
але як подумати, а якщо:
1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему;
2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде;
3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.

Прокомментирую по пунктам:
1) Хакерские атаки на нашу банковскую систему (в условиях войны) - делаются ежедневно... Мне где-то попадалась информация. Но, следует учесть, что уровень атак очень и очень разный.
2) Статус ухилянта (+ блокировка) - ещё надо получить. Закона еще нет, только проект.
3) А вот это очень даже возможно - "заморозка" активов (в том числе финансовых) рядовых граждан - очень даже может быть. Если будет одобрение Запада, даже банковские ячейки "заморозят" (попросят открыть и отдать государству)... В истории есть и такие примеры...
Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный. :|
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:31

  Victor8 написав:
  Yuri_61 написав:так, карткою зручно розраховуватися.
але як подумати, а якщо:
1) ворожа глобальна хакерська атака на банківську систему;
2) як ломануться ухилянти знімати гроші із своїх рахунунків, то гай загуде;
3) у нас зараз додумаються, як і в США, Великобританії, Німеччині у другу світову війну у громадян "заморозити" всі їх рахунки, бо кошти пішли на армію.

Прокомментирую по пунктам:
1) Хакерские атаки на нашу банковскую систему (в условиях войны) - делаются ежедневно... Мне где-то попадалась информация. Но, следует учесть, что уровень атак очень и очень разный.
2) Статус ухилянта (+ блокировка) - ещё надо получить. Закона еще нет, только проект.
3) А вот это очень даже возможно - "заморозка" активов (в том числе финансовых) рядовых граждан - очень даже может быть. Если будет одобрение Запада, даже банковские ячейки "заморозят" (попросят открыть и отдать государству)... В истории есть и такие примеры...
Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный. :|

Читаємо історію - гкчп та 1991 рік.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:34

  oleg49 написав:
  bamper написав:
  Vert написав:❗️Мінфін не знає, де брати гроші на мобілізацію, очікує пропозицій від Генштабу і Міноборони, – Марченко.

Міністр додав, що 5 млрд грн на сектор безпеки і оборони йде щодня.


Це якийсь цирк, які можуть бути пропизиції від Генштабу? Це їх компетенція?

це все що потрібно знати про рівень планування в Україні :lol:

На 100% впевнений, що у нашого керівництва відсутня навіть проста моделька-прогноз років на 10 (ну хай 5), що буде враховувати різні сценарії по витратам і доходам та іншим показникам.
Наприклад,
1.Витрати на військо - 45M$ на рік(це без витрат на техніку). Якщо збільшити військо на 0.5млн в 2024 - 60M$.
2.Зараз запад техніку віддає (або віддав) в "добрі руки". А якщо куплять?
3.За 2023 рік отримали близько 40М$ міжнародної допомоги. А в 2024? А в 2025? А якщо Трамп прийде до руля?
4.За 11 місяців 2023 року дефіцит державного бюджету України та потреби в погашенні боргу склали 52,3 млрд дол. А що буде 2024? В 2025?
5. А якщо сьогодні війна скінчиться, які витрати треба понести, щоб перевести економіку в мирне русло? Витрати і безробіття будуть шаленим.
Ця моделька буде холодним душем для керівництва.
А якщо додати в модельку показники по економіці ворога, військові дані, то можна буде побачити ймовірний і дуже неприємний сценарій закінчення війни. Цей результат точно нікому не сподобається.
Просто "Не дивіться в гору"©


Там взагалі відсутня сіра речовина в макітрі, у всіх без виключення, хто керував країною, коли:
- віддали бомбардувальники;
- віддали крилаті ракети;
- розпродали сотні танків, бронетранспортерів, десятки військових літаків і гелікоптерів;
- продали китаю недобудований авіаносець;
- до 240222 продавали двигуни до гелікоптерів;
- до 240222 через треті країни продавали деталі до зброї;
- і т.д. і п.п.
І всі ці пани без сірої речовини у макітрі
досі "почьотні: екс президенти, екс прем'єри, екс чи навіть не екс депутати". Отримають держ пенсії. І панують собі далі.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный. :|

ну так всегда надо иметь долги государству, банкам и т.д. в сумме большей, чем ваш долг или активы, которые не у вас на руках...
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:39

Даже в США, когда-то попросили население сдать всё золото (обменять) - разумеется, по заниженной стоимости...

Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года президентом США Франклином Рузвельтом был подписан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находившегося в слитках и монетах. Дабы не спровоцировать сильное падение своего рейтинга, на церемонии подписания постановления Рузвельт прямо сказал присутствующим, что автор документа — не он. Даже секретарь Казначейства заявил, что не был ознакомлен с документом, лишь добавив — «…это то, на чем настаивали эксперты».

Согласно указу все находящиеся на территории США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранившие золото на территории США), за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США, имевшем на тот момент право принимать золото.

После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:43

  чик написав:
  Victor8 написав:Этот пункт (третий), на мой взгляд, самый реалистичный. :|

ну так всегда надо иметь долги государству, банкам и т.д. в сумме большей, чем ваш долг или активы, которые не у вас на руках...

Этот вариант очень хорош!
И идеален - накануне "грандиозного шухера" :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:51

  чик написав:ну так всегда надо иметь долги государству, банкам и т.д. в сумме большей, чем ваш долг или активы, которые не у вас на руках...

Хороший принцип. Ведь государство наличие такого долга легко может организовать. Например, что должен отслужить в армии. Вон, свежий законопроект как раз про это.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:02

Анекдот дня:
Сегодня утром переписал на жену банковские счета, квартиру, машину.
Вечером сижу в ТЦК, жена сдала...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Готівка під кінець дня рванула +20 копійок на продажі долара.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вже готуються зарплату затримувати, а виконати бюджет і підняти курс до планових 40 не можуть...
Дюрі-бачі
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