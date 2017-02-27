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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11055110561105711058
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають.
Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають.
Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:37

  sailed написав:Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають.
Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають.
Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))

Цікаво, що ніколи в Приваті монети не продавали, Ощад - так. Хоч би спитали що за монети?
BIGor
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