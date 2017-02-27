Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають. Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають. Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))
sailed написав:Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають. Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають. Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))
Цікаво, що ніколи в Приваті монети не продавали, Ощад - так. Хоч би спитали що за монети?
Заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Третю групу спрощенки об'єднають з другою, а для юридичних осіб, які на ній перебувають, протягом трьох років будуть поступово підвищувати ставку податку до 18%. Надалі компаніям взагалі заборонять користуватися спрощенкою. Підвищення ставок спрощенки для фізичних осіб-підприємців. Для ФОПів, які зараз перебувають на другій і третій групі (а після реформи – на об'єднаній другій групі) запровадять диверсифіковані ставки – від 3% до 17% від доходу в залежності від виду діяльності. Ставки податку для спрощенців на четвертій групі (сільгоспвиробники) підвищать, а базу оподаткування розширять. Це повинно стимулювати агрокомпаній переходити на загальну систему оподаткування. Також усіх спрощенців зобов'яжуть користуватися РРО та вести облік походження товарів.
sailed написав:Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають. Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають. Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))
Цікаво, що ніколи в Приваті монети не продавали, Ощад - так. Хоч би спитали що за монети?
хм, навіть не подумав поцікавитися, бо далекий від цього хоббі
а чи не може бути в таком випадку що заморозять коли там мінус, і доки рахунок не розморозять не поповнити, і за цей час пені нарахують, або можна поповнювати? а якщо рік, то сума не маленьки ж буде
Не уявляю, як можуть заморозити не мої кошти на кредитці, а банка. Навіть якщо таке трапиться, приходите у відділення банку та повідомляєте, що вирішили закрити картку та хочете сплатити кредитній борг через касу. Впевнений, банк піде на зустріч