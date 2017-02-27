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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11056110571105811059>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають.
Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають.
Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:37

  sailed написав:Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають.
Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають.
Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))

Цікаво, що ніколи в Приваті монети не продавали, Ощад - так. Хоч би спитали що за монети?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вищі податки для ФОПів та перетворення митників на слідчих. Як держава планує зібрати більше доходів у наступні шість років?
https://www.epravda.com.ua/publications/2023/12/27/708168/

Заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Третю групу спрощенки об'єднають з другою, а для юридичних осіб, які на ній перебувають, протягом трьох років будуть поступово підвищувати ставку податку до 18%. Надалі компаніям взагалі заборонять користуватися спрощенкою.
Підвищення ставок спрощенки для фізичних осіб-підприємців. Для ФОПів, які зараз перебувають на другій і третій групі (а після реформи – на об'єднаній другій групі) запровадять диверсифіковані ставки – від 3% до 17% від доходу в залежності від виду діяльності.
Ставки податку для спрощенців на четвертій групі (сільгоспвиробники) підвищать, а базу оподаткування розширять. Це повинно стимулювати агрокомпаній переходити на загальну систему оподаткування.
Також усіх спрощенців зобов'яжуть користуватися РРО та вести облік походження товарів.

bamper
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не пісяйте на бампер.
Все буде ОК
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:55

  BIGor написав:
  sailed написав:Сьогодні був у відділенні Привата, стоїть черга напевно людей 40-50. Думаю опа, невже паніка, гроші забирають.
Питаю в свого менеджера, це що, закон про мобілізацію так подіяв? Каже ні, це монети випустили нові, перекупи зібралися бо не більше однієї монети в руки відпускають.
Так шо отак от, комусь війна, комусь монети))

Цікаво, що ніколи в Приваті монети не продавали, Ощад - так. Хоч би спитали що за монети?

хм, навіть не подумав поцікавитися, бо далекий від цього хоббі
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:00

  BeneFuckTor написав:whois2010

а чи не може бути в таком випадку що заморозять коли там мінус, і доки рахунок не розморозять не поповнити, і за цей час пені нарахують, або можна поповнювати? а якщо рік, то сума не маленьки ж буде

Не уявляю, як можуть заморозити не мої кошти на кредитці, а банка. Навіть якщо таке трапиться, приходите у відділення банку та повідомляєте, що вирішили закрити картку та хочете сплатити кредитній борг через касу. Впевнений, банк піде на зустріч
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:00

  Investor_K написав:Не пісяйте на бампер.
Все буде ОК

Для цього у Мінфіні створять ІТ установу, яка відповідатиме за бази даних та їхнє адміністрування.

Разом із збільшенням повноважень митників уряд планує створити спеціальний підрозділ, який буде реагувати на звернення громадян та бізнесу (HelpDesk).

більше нових підрозділів для "покращення" життя... :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кабмін планує переглянути проєкти зі створення бізнес-стимулів за рахунок пільг для податку на прибуток підприємств. Зараз в Україні діє два таких режими: «Дія.City» та індустріальні парки.

Держава гарантує резидентам Дія.City стабільність умов протягом 25 років, а також дотримання прав і законних інтересів резидентів та залучених ними фахівців.

все що потрібно знати про гарантії з боку держави :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 27 гру, 2023 20:55, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:25

Валютний ринок в контексті ДС

А что случилось после обеда на межбанке,
чего ракета стартонула?!🥺🥺
asti
 
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