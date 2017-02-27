Yuri_61 написав:
НБУ мене повністю з курсом обіграли і розвели, як школярика 6 річного
немного обидно конечно как для тех у а кого доходы в валюте. если кто продал в начале месяца по 37. но в следующем месяце то курс еще повыситься так что не о чем волноваться.
а если доход в грн - для примера в 2015 околоминимальная зп в грн была меньше 100 долларов. гдето 60 если не ошибаюсь. как в какомто зимбавбе. так что в целом ничего страшного покачто как по мне. раз мин зп в эквиваленте 100+ против 2015. вот когда ниже 100 опуститься тогда другое дело