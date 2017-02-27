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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11056110571105811059
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:41

  asti написав:А что случилось после обеда на межбанке,
чего ракета стартонула?!🥺🥺

Ну дратутє: з офісу простих рішень офіційно повідомили, що на мобілізацію коштів нема, пенсії та зарплатня держслужбовців під загрозою. "Нє бєєєйтє нас"
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:НБУ мене повністю з курсом обіграли і розвели, як школярика 6 річного

немного обидно конечно как для тех у а кого доходы в валюте. если кто продал в начале месяца по 37. но в следующем месяце то курс еще повыситься так что не о чем волноваться.
а если доход в грн - для примера в 2015 околоминимальная зп в грн была меньше 100 долларов. гдето 60 если не ошибаюсь. как в какомто зимбавбе. так что в целом ничего страшного покачто как по мне. раз мин зп в эквиваленте 100+ против 2015. вот когда ниже 100 опуститься тогда другое дело
wtf
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