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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:41
asti написав:
А что случилось после обеда на межбанке,
чего ракета стартонула?!🥺🥺
Ну дратутє: з офісу простих рішень офіційно повідомили, що на мобілізацію коштів нема, пенсії та зарплатня держслужбовців під загрозою. "Нє бєєєйтє нас"
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:05
Yuri_61 написав:
НБУ мене повністю з курсом обіграли і розвели, як школярика 6 річного
немного обидно конечно как для тех у а кого доходы в валюте. если кто продал в начале месяца по 37. но в следующем месяце то курс еще повыситься так что не о чем волноваться.
а если доход в грн - для примера в 2015 околоминимальная зп в грн была меньше 100 долларов. гдето 60 если не ошибаюсь. как в какомто зимбавбе. так что в целом ничего страшного покачто как по мне. раз мин зп в эквиваленте 100+ против 2015. вот когда ниже 100 опуститься тогда другое дело
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:51
Прочитав останніх 8 сторінок форуму.
Це просто лютий пиз...ць.
Рівень егоїзму просто зашкалює.
Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує. (с) (Жозе де Местр)
Тепер розумію чому так багато українців проголосували за "офіс простих рішень". Останні 8 сторінок даного форуму це підтверджують.
Починаючи від: "Більшість моїх знайомих вже цього тижня почали 'вичищати' банківські рахунки, не очікуючи навіть розгляду даного законопроекту"
і закінчуючи "НБУ мене повністю з курсом обіграли і розвели, як школярика 6 річного"
Виникає жахливе бажання перейти на особисті образи.
Сибарит написав:
Похоже, еще вчера под закрытие торгов на МБ стала поступать гривна, в огромном количестве пришедшая в понедельник из казначейства. Все укрепление было отыграно.
Сегодня открылись на уровне понедельника и продолжили активный рост.
Прирост справочного курса по сравнению с официальным составил около 19 копеек.
Официальный курс забрался выше еще на 6 с лишком копеек.
Прирост официального курса за сессию составил 25.1 копейки.
Якщо звернути увагу на виділений текст, можна припустити що намагаються втримати ситуацію в рамках курсової пили про яку колись завжди згадував ДС.Це добре, бо схоже, що "в домі є дорослі".
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:16
asti написав:
А что случилось после обеда на межбанке,
чего ракета стартонула?!🥺🥺
Отвєт Чемберлєну від ухилянтів.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:27
andriy_z написав: Victor8 написав:
Блокировка счетов в банках, у лиц 18-60 лет, на курс валют никак не повлияет.
Просто создаст некоторые неудобства...
Не згоден, як мінімум ці люди почнуть знімати кошти з банківських рахунків і частина з них через недовіру до всього державного не захочуть залишатись й надалі в грн. Друге, де гарантія що такий самий самий механізм з часом не застосують до жінок, щоб мати вже повний облік своїх громадян? Я вважаю що влада грається з вогнем. Мені здається, що це не просто якісь правові обмеження, а взагалі обмеження базових людських прав, не мати змоги придбати собі їжу.
Підриває дізнатися де зараз ООН та Загальна декларація прав людини? Якщо організація повинна забезпечувати захист людей навіть у разі військових дій, то коли подібне планується проти мирних людей своїм же урядом?
Мабуть, згнило або стало відмивальною разом із грізною 5 статтею про колективний захист НАТО, "В красном море, в белой пене"...
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:43
Дюрі-бачі написав:
Вже готуються зарплату затримувати, а виконати бюджет і підняти курс до планових 40 не можуть...
У 90 не отримували зарплату по 6 місяців або отримували тазиками, кому щастило борошном. Історія циклічна для навчання недоумків, які розплодилися за минулий період
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:45
копейка написав:
Подрывает узнать где сейчас ООН и Всеобщая декларация прав человека? ...
Чому вас це не цікавило у минулому році, коли рф стирала з лиця землі Маріуполь та інші українські міста і села разом з іх мирними мешканцями, коли вивозили тисячі дітей до рф і т.д.?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
fler
Мене багато чого цікавило, якщо не читали, то це питання не до мене, а до цензури. Чи будуть ще якісь питання? Хоча бачу й попереднього абсолютно не зрозуміли і подібне у своїй власній країні повністю влаштовує, ну тоді що говорити про дії супротивника.
Поцікавтеся, куди зверталися українські жінки, біженки, коли у них у Німеччині відбирали дітей. І що роблять українські уповноважені органи. Ось це с** смуток.
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