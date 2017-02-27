Ну дратутє: з офісу простих рішень офіційно повідомили, що на мобілізацію коштів нема, пенсії та зарплатня держслужбовців під загрозою. "Нє бєєєйтє нас"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:41
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
немного обидно конечно как для тех у а кого доходы в валюте. если кто продал в начале месяца по 37. но в следующем месяце то курс еще повыситься так что не о чем волноваться.
а если доход в грн - для примера в 2015 околоминимальная зп в грн была меньше 100 долларов. гдето 60 если не ошибаюсь. как в какомто зимбавбе. так что в целом ничего страшного покачто как по мне. раз мин зп в эквиваленте 100+ против 2015. вот когда ниже 100 опуститься тогда другое дело
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Прочитав останніх 8 сторінок форуму.
Це просто лютий пиз...ць.
Рівень егоїзму просто зашкалює.
Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує. (с) (Жозе де Местр)
Тепер розумію чому так багато українців проголосували за "офіс простих рішень". Останні 8 сторінок даного форуму це підтверджують.
Починаючи від: "Більшість моїх знайомих вже цього тижня почали 'вичищати' банківські рахунки, не очікуючи навіть розгляду даного законопроекту" і закінчуючи "НБУ мене повністю з курсом обіграли і розвели, як школярика 6 річного"
Виникає жахливе бажання перейти на особисті образи.
Якщо звернути увагу на виділений текст, можна припустити що намагаються втримати ситуацію в рамках курсової пили про яку колись завжди згадував ДС.
Це добре, бо схоже, що "в домі є дорослі".
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:16
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:27
Підриває дізнатися де зараз ООН та Загальна декларація прав людини? Якщо організація повинна забезпечувати захист людей навіть у разі військових дій, то коли подібне планується проти мирних людей своїм же урядом?
Мабуть, згнило або стало відмивальною разом із грізною 5 статтею про колективний захист НАТО, "В красном море, в белой пене"...
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:43
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:45
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
fler
Мене багато чого цікавило, якщо не читали, то це питання не до мене, а до цензури. Чи будуть ще якісь питання? Хоча бачу й попереднього абсолютно не зрозуміли і подібне у своїй власній країні повністю влаштовує, ну тоді що говорити про дії супротивника.
Поцікавтеся, куди зверталися українські жінки, біженки, коли у них у Німеччині відбирали дітей. І що роблять українські уповноважені органи. Ось це с** смуток.
Бажаєте про це поговорити? Думаю що ні.
Я багато чого можу написати, що мене цікавить, і чим доводиться займатися.
Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 27 гру, 2023 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:03
Чисто гіпотетично.
У банках, у фіз осіб,
65,5 млн вкладів, більше як на 1 трлн гривень.
Звісно, за день стільки не винести,
але нехай 7,5 мільйонів вкладників, та по 10тис/день = 75мільярдів в день.
Та спробувати конвертувати = 1,97 мільярди доларів в день.
От вам і гривня, кому її так не вистачало.
І курс ту зе мун.
Легко.
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:50
Пишіть листи в міжнародні правозахисні організації, засоби масової інформації і т.д. ChatGPT допоможе з перекладом на англійську. Можна писати як про законопроект, так і про факти, наприклад про викрадання людей.
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