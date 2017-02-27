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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11057110581105911060
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:09

  копейка написав:fler
Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.

Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

От і дочекалися податкових реформ.
- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб
- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг

https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:56

  fler написав:
  копейка написав:fler
Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.

Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості :wink:

Перекручувати моє бачення у своїх інтересах не варто.
За що я виступаю, Вам вже певно не зрозуміти, Це законність у пріоритеті людини.
Не варто відкидати зараз питання громадянськості та соціуму, за будь-яких обставин не варто забувати що навколо живі люди. Усі мають свої права, а не тільки ті, хто ці права коригує, не забуваючи зокрема, що їхнє особисте життя і життя взагалі - "священна корова".
Чуже життя, судячи з усього висловленого, нічого для Вас не означає, не дивлячись на пафосне мовлення - це чисто чиновницький підхід.
Основа Вашого ідеологічного постулату виразно ясна - щоб налякати рф, потрібно загнобити і загнати під плінтус своїх у межах країни, а краще і за її межами.
Результат подібного буде передбачуваним, але не для людей такого характерного рівня.
Не бачу доцільності у продовженні розмови такого рівня та взагалі.
Вам варто навчитися приймати, що світ не чорно-білий, у ньому є інші колірні градації.
Якщо ми зрозуміли одне одного - моргніть.

За темою гілки: чекайте на гроші. Це максимум поточного ризикового менеджменту.

п.с. Всім дякую.
копейка
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