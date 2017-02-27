fler написав: копейка написав:fler
Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.
Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості
Перекручувати моє бачення у своїх інтересах не варто.
За що я виступаю, Вам вже певно не зрозуміти, Це законність у пріоритеті людини
.
Не варто відкидати зараз питання громадянськості та соціуму, за будь-яких обставин не варто забувати що навколо живі люди. Усі мають свої права, а не тільки ті, хто ці права коригує, не забуваючи зокрема, що їхнє особисте життя і життя взагалі - "священна корова".
Чуже життя, судячи з усього висловленого, нічого для Вас не означає, не дивлячись на пафосне мовлення - це чисто чиновницький підхід.
Основа Вашого ідеологічного постулату виразно ясна - щоб налякати рф, потрібно загнобити і загнати під плінтус своїх
у межах країни, а краще і за її межами.
Результат подібного буде передбачуваним, але не для людей такого характерного рівня.
Не бачу доцільності у продовженні розмови такого рівня та взагалі.
Вам варто навчитися приймати, що світ не чорно-білий, у ньому є інші колірні градації.
Якщо ми зрозуміли одне одного - моргніть.За темою гілки:
чекайте на гроші. Це максимум поточного ризикового менеджменту.
п.с. Всім дякую.