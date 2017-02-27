Victor8 написав:Підриває дізнатися де зараз ООН та Загальна декларація прав людини? Якщо організація повинна забезпечувати захист людей навіть у разі військових дій, то коли подібне планується проти мирних людей своїм же урядом? Мабуть, згнило або стало відмивальною разом із грізною 5 статтею про колективний захист НАТО, "В красном море, в белой пене"...
Пишіть листи в міжнародні правозахисні організації, засоби масової інформації і т.д. ChatGPT допоможе з перекладом на англійську. Можна писати як про законопроект, так і про факти, наприклад про викрадання людей.
копейка написав:fler Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.
Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)? По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості
От і дочекалися податкових реформ. - відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб - групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг
копейка написав:fler Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.
Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)? По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості
Перекручувати моє бачення у своїх інтересах не варто. Для довідки. Зокрема, оголошення стану війни, про яке згадуєте, несе в собі певну відповідальність за прийняття рішень. Якщо не важко, вкажіть будь-ласка номер законодавчого документа щодо прийняття цього стану. За що я виступаю, Вам вже певно не зрозуміти, Це законність у пріоритеті людини. Не варто відкидати зараз питання громадянськості та соціуму, за будь-яких обставин не варто забувати що навколо живі люди. Усі мають свої права, а не тільки ті, хто ці права коригує, не забуваючи зокрема, що їхнє особисте життя і життя взагалі - "священна корова". Чуже життя, судячи з усього висловленого, нічого для Вас не означає, не дивлячись на пафосне мовлення - це чисто чиновницький підхід. Основа Вашого ідеологічного постулату виразно ясна - щоб налякати рф, потрібно загнобити і загнати під плінтус своїх у межах країни, а краще і за її межами. Результат подібного буде передбачуваним, але не для людей такого характерного рівня. Не бачу доцільності у продовженні розмови такого рівня та взагалі. Вам варто навчитися приймати, що світ не чорно-білий, у ньому є інші колірні градації. Якщо ми зрозуміли одне одного - моргніть.
За темою гілки: чекайте на гроші. Це максимум поточного ризикового менеджменту та місцевого менеджменту взагалі.
Введення 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 воєнного стану без оголошення (стану) війни не може вважатися порушенням як міжнародного так і національного законодавства України, тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визнається війною по факту незалежно від оголошення (стану) війни, у зв’язку з чим відсутня необхідність оголошувати стан війни.
Victor8 написав:Підриває дізнатися де зараз ООН та Загальна декларація прав людини? Якщо організація повинна забезпечувати захист людей навіть у разі військових дій, то коли подібне планується проти мирних людей своїм же урядом? Мабуть, згнило або стало відмивальною разом із грізною 5 статтею про колективний захист НАТО, "В красном море, в белой пене"...
Пишіть листи в міжнародні правозахисні організації, засоби масової інформації і т.д. ChatGPT допоможе з перекладом на англійську. Можна писати як про законопроект, так і про факти, наприклад про викрадання людей.
На НАТО не нападали. 5 стаття не порушена. Нато для України тимчасові партнери а не союзники. По факту викрадення ТЦК не проводять. А затримують для уточнення даних та оформлення необхідних документів. Тобто ДОПОМАГАЮТЬ громадянину виконати його конституційний ОБОВЯЗОК. Це Всі суди з прав людини підтвердять.
Faceless написав:От і дочекалися податкових реформ. - відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб - групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг
Всім плюсую . Якщо на підприємстві є неофіційно працевлаштування або платять мінімалку + готівку, треба розрахувати скільки коштує готівка. Якщо для фопа вирівняти умови і збільшити податки є три речі що можуть виникнути - закриття або перепродаж іншому власнику, оформлення працівників і виплата лише білої зп, звільнення працівників і перехід на оренду працівників у іншої юрособи ))).
Faceless написав:От і дочекалися податкових реформ. - відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб - групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf
Це ще все на майбутнє, але є там цікавий аналіз сьогодення (табл. 4.6) І виявляється нема мільйонів, що могли би по мільйону в рік давати відкупного. 74,4 з середньою зарплатою 131 тис/міс і 14,2 тис з 648 тис./міс. І то вони швидше всього і так заброньовані чи в інший спосіб убезпечені.
віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко в коментарі Financial Times... За її словами, Києву, можливо, доведеться відкласти виплату заробітної плати 500 тис. державних службовців і 1,4 млн учителів, а також пільги 10 млн пенсіонерів, якби не надійшла іноземна допомога. https://biz.nv.ua/ukr/economics/yak-zah ... 79764.html
Щось з вчителями в зе-команди все якісь цифри неадекватні вискакують. Їх і 0,4 млн нема, а не 1,4 млн.