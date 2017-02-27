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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11057110581105911060
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:50

  Victor8 написав:Підриває дізнатися де зараз ООН та Загальна декларація прав людини? Якщо організація повинна забезпечувати захист людей навіть у разі військових дій, то коли подібне планується проти мирних людей своїм же урядом?
Мабуть, згнило або стало відмивальною разом із грізною 5 статтею про колективний захист НАТО, "В красном море, в белой пене"...


Пишіть листи в міжнародні правозахисні організації, засоби масової інформації і т.д. ChatGPT допоможе з перекладом на англійську. Можна писати як про законопроект, так і про факти, наприклад про викрадання людей.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:09

  копейка написав:fler
Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.

Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

От і дочекалися податкових реформ.
- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб
- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг

https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:56

  fler написав:
  копейка написав:fler
Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.

Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості :wink:

Перекручувати моє бачення у своїх інтересах не варто.
Для довідки. Зокрема, оголошення стану війни, про яке згадуєте, несе в собі певну відповідальність за прийняття рішень. Якщо не важко, вкажіть будь-ласка номер законодавчого документа щодо прийняття цього стану.
За що я виступаю, Вам вже певно не зрозуміти, Це законність у пріоритеті людини.
Не варто відкидати зараз питання громадянськості та соціуму, за будь-яких обставин не варто забувати що навколо живі люди. Усі мають свої права, а не тільки ті, хто ці права коригує, не забуваючи зокрема, що їхнє особисте життя і життя взагалі - "священна корова".
Чуже життя, судячи з усього висловленого, нічого для Вас не означає, не дивлячись на пафосне мовлення - це чисто чиновницький підхід.
Основа Вашого ідеологічного постулату виразно ясна - щоб налякати рф, потрібно загнобити і загнати під плінтус своїх у межах країни, а краще і за її межами.
Результат подібного буде передбачуваним, але не для людей такого характерного рівня.
Не бачу доцільності у продовженні розмови такого рівня та взагалі.
Вам варто навчитися приймати, що світ не чорно-білий, у ньому є інші колірні градації.
Якщо ми зрозуміли одне одного - моргніть.

За темою гілки: чекайте на гроші. Це максимум поточного ризикового менеджменту та місцевого менеджменту взагалі.

п.с. Всім дякую.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 06:58

копейка

Введення 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 воєнного стану без оголошення (стану) війни не може вважатися порушенням як міжнародного так і національного законодавства України, тому що з точки зору міжнародного права акт військової агресії визнається війною по факту незалежно від оголошення (стану) війни, у зв’язку з чим відсутня необхідність оголошувати стан війни.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 07:08

  Vert написав:
  Victor8 написав:Підриває дізнатися де зараз ООН та Загальна декларація прав людини? Якщо організація повинна забезпечувати захист людей навіть у разі військових дій, то коли подібне планується проти мирних людей своїм же урядом?
Мабуть, згнило або стало відмивальною разом із грізною 5 статтею про колективний захист НАТО, "В красном море, в белой пене"...


Пишіть листи в міжнародні правозахисні організації, засоби масової інформації і т.д. ChatGPT допоможе з перекладом на англійську. Можна писати як про законопроект, так і про факти, наприклад про викрадання людей.


На НАТО не нападали. 5 стаття не порушена. Нато для України тимчасові партнери а не союзники.
По факту викрадення ТЦК не проводять. А затримують для уточнення даних та оформлення необхідних документів. Тобто ДОПОМАГАЮТЬ громадянину виконати його конституційний ОБОВЯЗОК. Це Всі суди з прав людини підтвердять.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 07:31

  Faceless написав:От і дочекалися податкових реформ.
- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб
- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг

https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf

Всім плюсую . Якщо на підприємстві є неофіційно працевлаштування або платять мінімалку + готівку, треба розрахувати скільки коштує готівка. Якщо для фопа вирівняти умови і збільшити податки є три речі що можуть виникнути - закриття або перепродаж іншому власнику, оформлення працівників і виплата лише білої зп, звільнення працівників і перехід на оренду працівників у іншої юрособи ))).
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 08:37

  Faceless написав:От і дочекалися податкових реформ.
- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб
- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг
https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf

Це ще все на майбутнє, але є там цікавий аналіз сьогодення (табл. 4.6)
Зображення
І виявляється нема мільйонів, що могли би по мільйону в рік давати відкупного. 74,4 з середньою зарплатою 131 тис/міс і 14,2 тис з 648 тис./міс. І то вони швидше всього і так заброньовані чи в інший спосіб убезпечені.
віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко в коментарі Financial Times...
За її словами, Києву, можливо, доведеться відкласти виплату заробітної плати 500 тис. державних службовців і 1,4 млн учителів, а також пільги 10 млн пенсіонерів, якби не надійшла іноземна допомога. https://biz.nv.ua/ukr/economics/yak-zah ... 79764.html

Щось з вчителями в зе-команди все якісь цифри неадекватні вискакують. Їх і 0,4 млн нема, а не 1,4 млн.
Ой+
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