Додано: Чет 28 гру, 2023 00:56

fler написав: копейка написав: fler

Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів. Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.

Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?

По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості

Перекручувати моє бачення у своїх інтересах не варто.Для довідки. Зокрема, оголошення стану війни, про яке згадуєте, несе в собі певну відповідальність за прийняття рішень. Якщо не важко, вкажіть будь-ласка номер законодавчого документа щодо прийняття цього стану.За що я виступаю, Вам вже певно не зрозуміти,Не варто відкидати зараз питання громадянськості та соціуму, за будь-яких обставин не варто забувати що навколо живі люди. Усі мають свої права, а не тільки ті, хто ці права коригує, не забуваючи зокрема, що їхнє особисте життя і життя взагалі - "священна корова".Чуже життя, судячи з усього висловленого, нічого для Вас не означає, не дивлячись на пафосне мовлення - це чисто чиновницький підхід.Основа Вашого ідеологічного постулату виразно ясна - щоб налякати рф, потрібно загнобити і загнати під плінтус своїх у межах країни, а краще і за її межами.Результат подібного буде передбачуваним, але не для людей такого характерного рівня.Не бачу доцільності у продовженні розмови такого рівня та взагалі.Вам варто навчитися приймати, що світ не чорно-білий, у ньому є інші колірні градації.Якщо ми зрозуміли одне одного - моргніть.За темою гілки: чекайте на гроші. Це максимум поточного ризикового менеджменту та місцевого менеджменту взагалі.п.с. Всім дякую.