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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11058110591106011061
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:51

  Faceless написав:От і дочекалися податкових реформ.
- відновлення прогресивного оподаткування доходів фізосіб
- групи 2 і 3 спрощеної системи будуть об'єднані,а ставки податку будуть диференційовані - від 3% для торговельної діяльності до 17% для послуг

https://www.mof.gov.ua/storage/files/Na ... _2030_.pdf


Так, ще вчора почалось жваве обговорення.
Особисто не читав, не має часу. Проте мене зацікавило прогресивне оподаткування ФО.
Просто якщо воно дійсно прогресивне, то має бути мінімальний дохід ФО із якого взагалі податки не мать справлятись. В цьому і вся логіка прогресивності. Думаю в найближчі дні хтось зведе всі найважливіші зміни в якусь табличку.
  Ой+ написав:Це ще все на майбутнє, але є там цікавий аналіз сьогодення (табл. 4.6)
Зображення
І виявляється нема мільйонів, що могли би по мільйону в рік давати відкупного. 74,4 з середньою зарплатою 131 тис/міс і 14,2 тис з 648 тис./міс. І то вони швидше всього і так заброньовані чи в інший спосіб убезпечені.

А от в цій табличці якраз дуже показові дані.
Зерніть увагу на загальну кількість платників податків в 21 і 23 роках. Це мінус 20% платників. І ось тут в мене в голові весь час крутяться дві тези:
1) Ми можемо направляти на нашу армію лише кошти зібрані у вигляді наших податків
2) Нам потрібно мобілізувати додатково 500 тис людей (платників податків).
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ? Бо в моєму розумінні це як число менше 1 підносити до степеня.
Кількість наших платників зменшується, а податків для утримання армії потрібно більше.
ПС: Хочу звернути вашу увагу, що ця проблема з'явилась не вчора. Вона з'явилась 24 лютого 2022 року і про неї всі знали, але відкладали рішення на потім.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:55

Я - не трус, но я боюсь!©)))

  fler написав:
  копейка написав:fler
Я за комфортне життя в країні для кожного, а не виключно для депутатів та чиновників усіх рангів.

Ах-ах-ах!))) Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості :wink:
Ах-ха-ха!)))
А ти вважаєш правильним, що твій чоловік самостійно за 22міс не пішов в ТЦК, а очікує повістку?
Почекуни підспідничні... тфу🤮
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