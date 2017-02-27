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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:01
копейка написав: fler написав:
Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості
За що я виступаю, Вам вже певно не зрозуміти, Це законність у пріоритеті людини
.
Усі мають свої права, ... особисте життя і життя взагалі - "священна корова".За темою гілки:
чекайте на гроші. Це максимум поточного ризикового менеджменту та місцевого менеджменту взагалі.
Ви не в курсі, що крім прав Законом встановлені ще й обов'язки? Чому ви про них не згадуєте? Особливо в частині "що робити під час війни". Якщо людина не виконує законні обов'язки, то чому не можна чіпати її законні права? По темі:
В США залишилось близько 5,5 млрд. для України, доки Конгрес не схвалить додаткові кошти.
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fler
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:07
10/9/9 написав:
Чисто гіпотетично.
У банках, у фіз осіб,
65,5 млн вкладів, більше як на 1 трлн гривень.
Звісно, за день стільки не винести,
але нехай 7,5 мільйонів вкладників, та по 10тис/день = 75мільярдів в день.
Та спробувати конвертувати = 1,97 мільярди доларів в день.
От вам і гривня, кому її так не вистачало.
І курс ту зе мун.
Легко.
З них 1 військовослужбовців та ще 1,5 мільйона - влада, оборонні підприємства, критична інфраструктура, поліція та СБУшники, які нічого не бояться. І в яких зараз основні гроші від бойових виплат.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:11
Realist написав:
2) Нам потрібно мобілізувати додатково 500 тис людей (платників податків).
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ? Бо в моєму розумінні це як число менше 1 підносити до степеня.
Кількість наших платників зменшується, а податків для утримання армії потрібно більше.
ПС: Хочу звернути вашу увагу, що ця проблема з'явилась не вчора. Вона з'явилась 24 лютого 2022 року і про неї всі знали, але відкладали рішення на потім.
500 тис мобілізується майже стільки ж демобілізується в економіку. Ще й з новими скілами.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:11
sens написав: Victor8 написав: 10/9/9 написав:
Та ви шо? Це ж АЖ 263 доларів! ВАХ!
В мене в гаманці завжди лежить 300 доларів +гривні.
Як же я помістив їх у гаманець? Це ж супер проблема!
А навіщо Ви постійно носите в гаманці 300 USD?
Заначка від дружини?
Кожний день нова трьохсотка. За місяць має 9000 уо. Якщо серйозно,то як їздити на авто без грошей на паливо ,так само не логічно їздити на трамваї безкоштовно з 15 айфон і місячной зп у портмоне
300 долярів навіть в моєму мухосранську обмінки не беруть по оптовій ціні на обмін.
Від 500.
Якось це некошерно здавати на хлібчик та паливо по курсу для бабульок.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:30
Denik написав: Realist написав:
2) Нам потрібно мобілізувати додатково 500 тис людей (платників податків).
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ? Бо в моєму розумінні це як число менше 1 підносити до степеня.
Кількість наших платників зменшується, а податків для утримання армії потрібно більше.
ПС: Хочу звернути вашу увагу, що ця проблема з'явилась не вчора. Вона з'явилась 24 лютого 2022 року і про неї всі знали, але відкладали рішення на потім.
500 тис мобілізується майже стільки ж демобілізується
в економіку. Ще й з новими скілами.
Отож!
Я вже на військовій гілці щось схоже відписував >>>
Успіх написав:
В мене є відпрвідь))
Точніше, її вже озвучував Бобюа.
Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. Успіхів відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку!
Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ!
І так щомісяця...
То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:38
Приват 9:00 у відділеннях долар: 37,99,
зараз: 38,15.
Ну молодці ж!
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43
Райф вчора у відділеннях євро: 43,00,
зараз 43,80.
Феєрично!
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:48
Які банки дозволяють знімати грн без коміссії якщо гроші надійшли зовнішнім поповненням з іншого банку без коміссії за поповнення також?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49
Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:50
10/9/9 написав:
Райф вчора у відділеннях євро: 43,00,
зараз 43,80
.
Феєрично!
Стійте біля каси і пропонуйте по 43,50...😉😉)))
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