Успіх написав:

відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку!

Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ!

В мене є відпрвідь))Точніше, її вже озвучував Бобюа.Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. УспіхівІ так щомісяця...То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?