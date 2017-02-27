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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105911060110611106211063>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:01

  копейка написав:
  fler написав: Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості :wink:


За що я виступаю, Вам вже певно не зрозуміти, Це законність у пріоритеті людини.
Усі мають свої права, ... особисте життя і життя взагалі - "священна корова".

За темою гілки: чекайте на гроші. Це максимум поточного ризикового менеджменту та місцевого менеджменту взагалі.

Ви не в курсі, що крім прав Законом встановлені ще й обов'язки? Чому ви про них не згадуєте? Особливо в частині "що робити під час війни". Якщо людина не виконує законні обов'язки, то чому не можна чіпати її законні права?
По темі: В США залишилось близько 5,5 млрд. для України, доки Конгрес не схвалить додаткові кошти.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  10/9/9 написав:Чисто гіпотетично.

У банках, у фіз осіб,
65,5 млн вкладів, більше як на 1 трлн гривень.

Звісно, за день стільки не винести,
але нехай 7,5 мільйонів вкладників, та по 10тис/день = 75мільярдів в день.
Та спробувати конвертувати = 1,97 мільярди доларів в день.
От вам і гривня, кому її так не вистачало.
І курс ту зе мун.
Легко.

З них 1 військовослужбовців та ще 1,5 мільйона - влада, оборонні підприємства, критична інфраструктура, поліція та СБУшники, які нічого не бояться. І в яких зараз основні гроші від бойових виплат.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:2) Нам потрібно мобілізувати додатково 500 тис людей (платників податків).
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ? Бо в моєму розумінні це як число менше 1 підносити до степеня.
Кількість наших платників зменшується, а податків для утримання армії потрібно більше.
ПС: Хочу звернути вашу увагу, що ця проблема з'явилась не вчора. Вона з'явилась 24 лютого 2022 року і про неї всі знали, але відкладали рішення на потім.

500 тис мобілізується майже стільки ж демобілізується в економіку. Ще й з новими скілами.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:11

  sens написав:
  Victor8 написав:
  10/9/9 написав:Та ви шо? Це ж АЖ 263 доларів! ВАХ!
В мене в гаманці завжди лежить 300 доларів +гривні.
Як же я помістив їх у гаманець? Це ж супер проблема!

А навіщо Ви постійно носите в гаманці 300 USD?
Заначка від дружини? :D

Кожний день нова трьохсотка. За місяць має 9000 уо. Якщо серйозно,то як їздити на авто без грошей на паливо ,так само не логічно їздити на трамваї безкоштовно з 15 айфон і місячной зп у портмоне

300 долярів навіть в моєму мухосранську обмінки не беруть по оптовій ціні на обмін. :) Від 500. :D Якось це некошерно здавати на хлібчик та паливо по курсу для бабульок.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:30

Все ж дуже просто!©

  Denik написав:
  Realist написав:2) Нам потрібно мобілізувати додатково 500 тис людей (платників податків).
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ? Бо в моєму розумінні це як число менше 1 підносити до степеня.
Кількість наших платників зменшується, а податків для утримання армії потрібно більше.
ПС: Хочу звернути вашу увагу, що ця проблема з'явилась не вчора. Вона з'явилась 24 лютого 2022 року і про неї всі знали, але відкладали рішення на потім.

500 тис мобілізується майже стільки ж демобілізується в економіку. Ще й з новими скілами.
Отож!
Я вже на військовій гілці щось схоже відписував >>>
  Успіх написав:В мене є відпрвідь))
Точніше, її вже озвучував Бобюа.
Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. Успіхів відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку!
Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ!
І так щомісяця...
То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:38

Приват 9:00 у відділеннях долар: 37,99,
зараз: 38,15.
Ну молодці ж!
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Райф вчора у відділеннях євро: 43,00,
зараз 43,80.
Феєрично!
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Обнал грн без коміссій

Які банки дозволяють знімати грн без коміссії якщо гроші надійшли зовнішнім поповненням з іншого банку без коміссії за поповнення також?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49

Ліміт НБУ та зняття депо

Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:50

  10/9/9 написав:Райф вчора у відділеннях євро: 43,00,
зараз 43,80.
Феєрично!
Стійте біля каси і пропонуйте по 43,50...😉😉)))
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