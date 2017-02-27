так і да
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:54
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:04
Ще раз, останній, ще доступніше. Якщо Ви підтримуєте мобілізацію, як трубите на всіх кутах, то підтримуєте її в прямому розумінні - на особистій ініціативі і - це збільшення кількості людей на одну одиницю, що повністю підтримує цей захід.
Ви збираєте речі і йдете на фронт. Це саме ваша підтримка мобілізації. Якщо йде Ваш чоловік, то це його особиста підтримка, і певною мірою ваша сімейна, але не Ваша особиста. Те, що Ви нав'язуєте, є втілення своїх амбіцій, вирішення проблем за чужий рахунок, чужими руками не більше того. Особистий внесок у план мобілізації Ви не вносите від слова зовсім. Ви хочете розпорядитися чужими життями, говорячи про обов'язки самі нічого не роблячи на особистому прикладі і так скажемо в єдиному пориві.
І у своїй сім'ї нічого подібного Ви не запропонуєте, тому заспокойтеся вже, Ви так само не підтримуєте цю дію, хіба що в рамках балабольства та демагогії.
КРАПКА.
За темою: Чекаємо коли відкриють фінпідсмоктувач.
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:08
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:11
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не мета, а ціль
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Пане Василю, так що може доляр па42 ще й буде під ялинку?
або 20 січня 2024 року? Або 20 лютого 2024р. Це так для Вас принципово?
приват успішно зробив фінт вухами, знизивши картковий курс доляра з 37,40 до 37,20. А зараз знову піднімає, як нс дрожжах. Не поважаю такі дії.
Не поважаю дії НБУ по показовому штучному зниженні курсу долара в жовтні - листопаді 2023 року, щоб обдурити пересічних, щоб ті бігли міняти свої доляри на гривні. А зараз гривня падає. З чого б це?
Вважаю це штучним маніпулюванням курсом доляра.
Для вуличних чорних мінял такі дії, може й це припустимо, але для державного регулятора - це, імхо,занадто! Це не припустимо так маніпуювати курсом долара, бо люди втрачають свої кошти від цього!
Це явно спекулятивні та негідні маніпуляції з курсом долара!!
Ганьба!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:55
До чого ця нічим не обгрунтована дитяча радість?
Довго раділи в 2014-2015-хх роках?
Чи потім чухали потилицю, всі розцінки рванули до небес, заробляєте копійки і вже не дуже радує ця тисяча чи десятка євро?
МБ сьогодні буде пробивати 38.
Готівка де інде вже до 39 підбігає.
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нумо...
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