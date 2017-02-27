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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11060110611106211063>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52

  amatorodessa написав:Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?

так і да
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:54

  asti написав:
  10/9/9 написав:Райф вчора у відділеннях євро: 43,00,
зараз 43,80.
Феєрично!
Стійте біля каси і пропонуйте по 43,50...😉😉)))
а по 43,50 типа есть спроос?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:04

  fler написав: Ви виступаєте проти мобілізації у країні, де триває війна. Тобто для вас комфортне життя настане у разі перемоги рф? Чи ви вважаєте, що можна перемогти рф переговорами (дипломатичним шляхом)?
По темі гілки: Гроші нам дадуть у потрібній кількості :wink:

  fler написав:Ви не в курсі, що крім прав Законом встановлені ще й обов'язки? Чому ви про них не згадуєте? Особливо в частині "що робити під час війни". Якщо людина не виконує законні обов'язки, то чому не можна чіпати її законні права?
По темі: В США залишилось близько 5,5 млрд. для України, доки Конгрес не схвалить додаткові кошти.

Ще раз, останній, ще доступніше. Якщо Ви підтримуєте мобілізацію, як трубите на всіх кутах, то підтримуєте її в прямому розумінні - на особистій ініціативі і - це збільшення кількості людей на одну одиницю, що повністю підтримує цей захід.
Ви збираєте речі і йдете на фронт. Це саме ваша підтримка мобілізації. Якщо йде Ваш чоловік, то це його особиста підтримка, і певною мірою ваша сімейна, але не Ваша особиста. Те, що Ви нав'язуєте, є втілення своїх амбіцій, вирішення проблем за чужий рахунок, чужими руками не більше того. Особистий внесок у план мобілізації Ви не вносите від слова зовсім. Ви хочете розпорядитися чужими життями, говорячи про обов'язки самі нічого не роблячи на особистому прикладі і так скажемо в єдиному пориві.
І у своїй сім'ї нічого подібного Ви не запропонуєте, тому заспокойтеся вже, Ви так само не підтримуєте цю дію, хіба що в рамках балабольства та демагогії.
КРАПКА.
За темою: Чекаємо коли відкриють фінпідсмоктувач.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:08

  10/9/9 написав:Ай молодці!
Погнали курс вгору!
Перша мета: міжбанк 38, готівка 38,5-39.
Далі буде...


Перша мета досягнута:
міжбанк долар 38,0
готівка долар 38,5
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:11

  10/9/9 написав:Євро, перша мета: міжбанк 42, готівка 42,5-43.
Шикандос!


Перша мета досягнута:
міжбанк євро 42,25
готівка євро 42,5.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:33

Наступна мета,
готівка долар 39.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не мета, а ціль
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пане Василю, так що може доляр па42 ще й буде під ялинку?
або 20 січня 2024 року? Або 20 лютого 2024р. Це так для Вас принципово?
приват успішно зробив фінт вухами, знизивши картковий курс доляра з 37,40 до 37,20. А зараз знову піднімає, як нс дрожжах. Не поважаю такі дії.
Не поважаю дії НБУ по показовому штучному зниженні курсу долара в жовтні - листопаді 2023 року, щоб обдурити пересічних, щоб ті бігли міняти свої доляри на гривні. А зараз гривня падає. З чого б це?
Вважаю це штучним маніпулюванням курсом доляра.
Для вуличних чорних мінял такі дії, може й це припустимо, але для державного регулятора - це, імхо,занадто! Це не припустимо так маніпуювати курсом долара, бо люди втрачають свої кошти від цього!
Це явно спекулятивні та негідні маніпуляції з курсом долара!!
Ганьба!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:55

  10/9/9 написав:
  10/9/9 написав:Євро, перша мета: міжбанк 42, готівка 42,5-43.
Шикандос!


Перша мета досягнута:
міжбанк євро 42,25
готівка євро 42,5.

До чого ця нічим не обгрунтована дитяча радість?
Довго раділи в 2014-2015-хх роках?
Чи потім чухали потилицю, всі розцінки рванули до небес, заробляєте копійки і вже не дуже радує ця тисяча чи десятка євро?
МБ сьогодні буде пробивати 38.
Готівка де інде вже до 39 підбігає.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нумо...
Zebra
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