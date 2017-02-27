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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105911060110611106211063>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не мета, а ціль
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пане Василю, так що може доляр па42 ще й буде під ялинку?
або 20 січня 2024 року? Або 20 лютого 2024р. Це так для Вас принципово?
приват успішно зробив фінт вухами, знизивши картковий курс доляра з 37,40 до 37,20. А зараз знову піднімає, як нс дрожжах. Не поважаю такі дії.
Не поважаю дії НБУ по показовому штучному зниженні курсу долара в жовтні - листопаді 2023 року, щоб обдурити пересічних, щоб ті бігли міняти свої доляри на гривні. А зараз гривня падає. З чого б це?
Вважаю це штучним маніпулюванням курсом доляра.
Для вуличних чорних мінял такі дії, може й це припустимо, але для державного регулятора - це, імхо,занадто! Це не припустимо так маніпуювати курсом долара, бо люди втрачають свої кошти від цього!
Це явно спекулятивні та негідні маніпуляції з курсом долара!!
Ганьба!
Такі дії - підлі, підступні.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 13:04, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:55

  10/9/9 написав:
  10/9/9 написав:Євро, перша мета: міжбанк 42, готівка 42,5-43.
Шикандос!


Перша мета досягнута:
міжбанк євро 42,25
готівка євро 42,5.

До чого ця нічим не обгрунтована дитяча радість?
Довго раділи в 2014-2015-хх роках?
Чи потім чухали потилицю, всі розцінки рванули до небес, заробляєте копійки і вже не дуже радує ця тисяча чи десятка євро?
МБ сьогодні буде пробивати 38.
Готівка де інде вже до 39 підбігає.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нумо...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:01

  Zebra написав:Нумо...

що скажеш, як 42 буде доляр?
Гривнеоптиміст Ви наш
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:01

Дніпро за чутками долар готівка вже 39.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:13

Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:17

як стартонули думаю так і відкотимся на початку наступного місяця, буде новий новостний фон, буде і курс
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:18

  AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.


Мало того, НБУ разом з Приватом ще два дні тому назад, а Приват більше за всіх знизив курс картковий на прийом долара від клієнтів аж до 37,20 з 37,43, який ще в понеділок який був. А зараз знову його підняв до 37,40 і це за 4 дні останіі!!!!
Ганьба маніпуляторам від НБУ і Приватбанку!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:19

  Zebra написав:Нумо...

Це що?)
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