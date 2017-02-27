somilitark написав:До чого ця нічим не обгрунтована дитяча радість? Довго раділи в 2014-2015-хх роках? Чи потім чухали потилицю, всі розцінки рванули до небес, заробляєте копійки і вже не дуже радує ця тисяча чи десятка євро? МБ сьогодні буде пробивати 38. Готівка де інде вже до 39 підбігає.
А для чого було тримати необгрунтований курс при цьому наколядувати від'ємне сальдо у зовнішній торгівлі так що сам чивокуня позавидув у стороні, була цифра 42, поетапно згладьте до 45 і економіка більш менш рухалась , а так маємо качелі .
AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.
Мало того, НБУ разом з Приватом ще два дні тому назад, а Приват більше за всіх знизив курс картковий на прийом долара від клієнтів аж до 37,20 з 37,43, який ще в понеділок який був. А зараз знову його підняв до 37,40 і це за 4 дні останіі!!!! Ганьба маніпуляторам від НБУ і Приватбанку!
Я не пойму, если честно, Вы прикалываетесь так или опечатались? С 37.2 до 37.4 - это на 0.5%. Манипуляция века.
Конечно в глубине души я хочу курс 55 или 89, чтоб война была похожа на войну - когда в супермаркетах недоступен хамон, а на дорогах ездят только по необходимости экономя бензин по 120 грн за литр. Конечно же я этого хочу, потому что война с более крупным противником не выигрывается когда народ сыт и доволен жизнью, может позволить себе розкошь во время войны, когда есть что терять. Народ должен все потерять, чтоб обрести вместе с победой это снова.