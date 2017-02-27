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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11060110611106211063>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:22

  somilitark написав:До чого ця нічим не обгрунтована дитяча радість? Довго раділи в 2014-2015-хх роках? Чи потім чухали потилицю, всі розцінки рванули до небес, заробляєте копійки і вже не дуже радує ця тисяча чи десятка євро? МБ сьогодні буде пробивати 38. Готівка де інде вже до 39 підбігає.

А для чого було тримати необгрунтований курс при цьому наколядувати від'ємне сальдо у зовнішній торгівлі так що сам чивокуня позавидув у стороні, була цифра 42, поетапно згладьте до 45 і економіка більш менш рухалась , а так маємо качелі .

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:24

НБУ
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
37,9404
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:29

  Yuri_61 написав:
  AndriyQ написав:Оце так розгін, 7g, а традиційно до свят тримали, щоб витрусити матраци. Ну, як нема чим тримати, то нема, понеслась гривня по кочках.


Мало того, НБУ разом з Приватом ще два дні тому назад, а Приват більше за всіх знизив курс картковий на прийом долара від клієнтів аж до 37,20 з 37,43, який ще в понеділок який був. А зараз знову його підняв до 37,40 і це за 4 дні останіі!!!!
Ганьба маніпуляторам від НБУ і Приватбанку!

Я не пойму, если честно, Вы прикалываетесь так или опечатались? С 37.2 до 37.4 - это на 0.5%. Манипуляция века.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:36

Подейкують, Київ долар готівка, місцями по 39.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:37

Yuri_61
Приват єдиний банк з комісією на вивід в 2!!!%, про що тут говорити це Зробили всіх так зробили. А курси найгірші по оплаті, да ще і про депозит в 0,01% я мовчу. Все як має бути)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:39

До речі, на банані курс давно 42+, криптоспільноту так просто не розведеш про справжню вартість валют.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:41

  Yuri_61 написав:
  Zebra написав:Нумо...

що скажеш, як 42 буде доляр?
Гривнеоптиміст Ви наш

Я шо не попереджав по загончик у другій половині грудня на конвертації тендерної гривні?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:51

39,0 пройшли, погнали далі.
За переказами, Дніпро, Харків, готівка місцями вже 39,1.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:52

  10/9/9 написав:Подейкують, Київ долар готівка, місцями по 39.


38,45/38,70 Київ
https://курс.ком.юа/gorod/908-kiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Конечно в глубине души я хочу курс 55 или 89, чтоб война была похожа на войну - когда в супермаркетах недоступен хамон, а на дорогах ездят только по необходимости экономя бензин по 120 грн за литр. Конечно же я этого хочу, потому что война с более крупным противником не выигрывается когда народ сыт и доволен жизнью, может позволить себе розкошь во время войны, когда есть что терять. Народ должен все потерять, чтоб обрести вместе с победой это снова.
Zebra
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  #<1 ... 11060110611106211063>
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