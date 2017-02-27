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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11060110611106211063
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  wtf написав:а если доход в грн - для примера в 2015 околоминимальная зп в грн была меньше 100 долларов. гдето 60 если не ошибаюсь. как в какомто зимбавбе. так что в целом ничего страшного покачто как по мне. раз мин зп в эквиваленте 100+ против 2015. вот когда ниже 100 опуститься тогда другое дело

так і 100 баксів зараз і в 15-му це теж різні речі. падає купівельна спроможність не тільки гривні.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:18

  Zebra написав:Конечно в глубине души я хочу курс 55 или 89, чтоб война была похожа на войну - когда в супермаркетах недоступен хамон, а на дорогах ездят только по необходимости экономя бензин по 120 грн за литр. Конечно же я этого хочу, потому что война с более крупным противником не выигрывается когда народ сыт и доволен жизнью, может позволить себе розкошь во время войны, когда есть что терять. Народ должен все потерять, чтоб обрести вместе с победой это снова.

Просто вважайте це досвідом. Логіка якщо і є ,це тримати заощадження у валюті. Всі рахуємо коли і на якій відмітці буде стоп
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:22

Райф, відділення, долар 38,24.

Приват, відділення, долар 38,25.

Укргазбанк, відділення, долар 38,30.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Чет 28 гру, 2023 14:26, всього редагувалось 1 раз.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:25

  10/9/9 написав:Приват, відділення, долар 38,25.

Интересно, а вот 40,00 будет в ближайшие дни? :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:27

  Victor8 написав:
  10/9/9 написав:Приват, відділення, долар 38,25.

Интересно, а вот 40,00 будет в ближайшие дни? :shock:

це на після свят :lol: :lol: :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:31

  10/9/9 написав:Райф, відділення, долар 38,24.

Приват, відділення, долар 38,25.

Укргазбанк, відділення, долар 38,30.


оббіжіть ще пару-торойку банків на районі, щоб ми були в курсі
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:49

Наступна мета: міжбанк 38,5 ?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:53

  10/9/9 написав:Наступна мета: міжбанк 38,5 ?

Не мета, а вимірна ціль.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:56

Дніпро готівка подейкують до 39,2,
та й таке.
10/9/9
 
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