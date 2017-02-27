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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11061110621106311064>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:25

  10/9/9 написав:Приват, відділення, долар 38,25.

Интересно, а вот 40,00 будет в ближайшие дни? :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:27

  Victor8 написав:
  10/9/9 написав:Приват, відділення, долар 38,25.

Интересно, а вот 40,00 будет в ближайшие дни? :shock:

це на після свят :lol: :lol: :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:31

  10/9/9 написав:Райф, відділення, долар 38,24.

Приват, відділення, долар 38,25.

Укргазбанк, відділення, долар 38,30.


оббіжіть ще пару-торойку банків на районі, щоб ми були в курсі
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:49

Наступна мета: міжбанк 38,5 ?
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:53

  10/9/9 написав:Наступна мета: міжбанк 38,5 ?

Не мета, а вимірна ціль.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ви, напевне, зацінили красоту валютної гри НБУ в період з 01.10.2023 по сьогодні?
Вищий пілотаж.
Інсайд, тільки інасайд.
Бо здоровий глузд разом з економічною обізнаністю і високий тут не допоможуть
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:23

  Yuri_61 написав:Ви, напевне, зацінили красоту валютної гри НБУ в період з 01.10.2023 по сьогодні?
Вищий пілотаж.
Інсайд, тільки інасайд.

Що саме? Зняли ліміт на валютообмін на касі,два роки ліміт на зняття готівки
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:48

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вот уж... вначале недели только сдавал доллар по 37.90 - а сегодня уже 38.60. +70 копеек за 3 дня - ошалеть.
Востаннє редагувалось sailed в Чет 28 гру, 2023 16:09, всього редагувалось 1 раз.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:09

Ірина_
Трохи не актуальні прогнози бо відео записували 27/12 а станом на сьогодні все змінилось :wink:
ST_11
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