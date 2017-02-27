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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2023 14:27
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bamper
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:31
10/9/9 написав:
Райф, відділення, долар 38,24.
Приват, відділення, долар 38,25.
Укргазбанк, відділення, долар 38,30.
оббіжіть ще пару-торойку банків на районі, щоб ми були в курсі
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Boundless
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:49
Наступна мета: міжбанк 38,5 ?
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10/9/9
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:53
10/9/9 написав:
Наступна мета: міжбанк 38,5 ?
Не мета, а вимірна ціль.
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Investor_K
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:21
Ви, напевне, зацінили красоту валютної гри НБУ в період з 01.10.2023 по сьогодні?
Вищий пілотаж.
Інсайд, тільки інасайд.
Бо здоровий глузд разом з економічною обізнаністю і високий тут не допоможуть
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 28 гру, 2023 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:23
Yuri_61 написав:
Ви, напевне, зацінили красоту валютної гри НБУ в період з 01.10.2023 по сьогодні?
Вищий пілотаж.
Інсайд, тільки інасайд.
Що саме? Зняли ліміт на валютообмін на касі,два роки ліміт на зняття готівки
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sens
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:48
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Ірина_
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:08
Вот уж... вначале недели только сдавал доллар по 37.90 - а сегодня уже 38.60. +70 копеек за 3 дня - ошалеть.
Востаннє редагувалось sailed
в Чет 28 гру, 2023 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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sailed
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