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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:09
не бажаємо, ми самі знаємо що буде з курсом
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prodigy
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:10
ST_11 написав:Ірина_
Трохи не актуальні прогнози бо відео записували 27/12 а станом на сьогодні все змінилось
краще видалити те відео що не дратувати
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:16
Investor_K
окрім Кличка?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:19
sailed написав:
Вот уж... вначале недели только сдавал доллар по 37.90 - а сегодня уже 38.60. +70 копеек за 3 дня - ошалеть.
В смысле, что малавата будет? Для справки
: 10-11 марта этого года минус 100 копеек за один день. Дело житейское.
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moveton
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:28
оф курс
Євро 41,6334 > 42,2079
Долар 37,6194 > 37,9824
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10/9/9
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:29
moveton написав: sailed написав:
Вот уж... вначале недели только сдавал доллар по 37.90 - а сегодня уже 38.60. +70 копеек за 3 дня - ошалеть.
В смысле, что малавата будет? Для справки
: 10-11 марта этого года минус 100 копеек за один день. Дело житейское.
3 жовтня (як НБУ заявив про гнучкий курс на МБ) -курс гривні місяць "укріплявся" до 35,9 (навіщо і кому це було потрібно, ок... кому?)
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:31
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............28.12.2023..........29.12.2023
дата розрахунку..............27.12.2023...........28.12.2023
Євро.................................41,6334................42,2079
Долар США......................37,6194................37,9824...+0.96%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.12.2023.......................37,9404
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1112 (на прошлой сессии 1.1067) +0.41%
Давление бюджетной гривны только усугубляется. Не успели переварить поступления понедельника, как в среду подошла новая волна. За первых 3 дня последней недели года из казначейства вышло 120 млрд.грн. Боюсь, что валютный рынок будет это переваривать пару недель. Потом, когда начнется традиционный голод начала года должно попустить.
Как и следовало ожидать в подобной ситуации, открылись выше вчерашнего закрытия и продолжили карабкаться в гору. Итогом стал справочный курс на 32 копейки выше действующего официального.
Официальный курс прибавил еще 4 копейки.
Рост официального курса за сессию составил 36.3 копейки. Чуть не дотянули до 1%.
С полей доносятся вести о чрезвычайно высоких оборотах.
Индекс доллара DXY в 15-00 100.83 (на прошлой сессии 101.32)
Снижение продолжается. Обновлен очередной минимум, вплотную приблизились к минимуму года. Общая картина остается неизменной: быстрое снижение вчера на открытии американской сессии, а потом ползучее продолжение.
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Сибарит
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:43
Remington написав: падає
купівельна спроможність не тільки гривні
та да...
как пал секам...
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flysoulfly
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