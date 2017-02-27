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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11062110631106411065
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:06

Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:26

  Blekster написав:Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?

Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:55

  Сибарит написав: За первых 3 дня последней недели года из казначейства вышло 120 млрд.грн. Боюсь, что валютный рынок будет это переваривать пару недель. Потом, когда начнется традиционный голод начала года должно попустить.

через декілька тижнів НБУ буде ловити курс на 42...
планування рівня цирку...
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:59

На наличном курсе USD - паника из-за паникеров-ухилянтов, которые побежали "вычищать/обнулять" все свои банковские и карточные счета...
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:02

  Victor8 написав:На наличном курсе USD - паника из-за паникеров-ухилянтов, которые побежали "вычищать/обнулять" все свои банковские и карточные счета...

знову НБУ з народом не повезло :lol:
то пенсіонери курс шатають, то студенти... :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:12

  bamper написав:
  Victor8 написав:На наличном курсе USD - паника из-за паникеров-ухилянтов, которые побежали "вычищать/обнулять" все свои банковские и карточные счета...

знову НБУ з народом не повезло :lol:

Не пощастило з жадібністю та цинізмом, які затьмарюють залишки розуму.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:14

  10/9/9 написав:Райф, відділення, долар 38,24.

Приват, відділення, долар 38,25.

Укргазбанк, відділення, долар 38,30.


Приват, відділення, долар 38,45.
І знов новий курс.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:19

  somilitark написав:
  Blekster написав:Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?

Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....


Скільки раз чули що вже по 38 не буде, по 39 не буде і т.п., їли шапку і по новій...буде так як нам не зручно і не зрозуміло, НБУ вже не раз показував що може згвалтувати будьякі економічні закономірності і обгрунтування :lol:
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:23

  копейка написав:
  bamper написав:
  Victor8 написав:На наличном курсе USD - паника из-за паникеров-ухилянтов, которые побежали "вычищать/обнулять" все свои банковские и карточные счета...

знову НБУ з народом не повезло :lol:

Не пощастило з жадібністю та цинізмом, які затьмарюють залишки розуму.

це ви про заступника керівника Офісу президента що купив квартиру на 710 м2 під час війни?
https://inforesist.org/ua/zmi-shurma-zadeklaruvav-kvartiru-bilsh-nizh-na-700-kv-m-u-kievi/
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:27

  Філ написав:"Керована гнучкість" від НБУ, по простому паніка. А ще місяць тому було 36,00.

Точно, верните продажу доллара -70 коп. от курса ПОВ!
demichh
 
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