Blekster написав:Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?
Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....
Сибарит написав: За первых 3 дня последней недели года из казначейства вышло 120 млрд.грн. Боюсь, что валютный рынок будет это переваривать пару недель. Потом, когда начнется традиционный голод начала года должно попустить.
через декілька тижнів НБУ буде ловити курс на 42... планування рівня цирку...
Blekster написав:Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?
Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....
Скільки раз чули що вже по 38 не буде, по 39 не буде і т.п., їли шапку і по новій...буде так як нам не зручно і не зрозуміло, НБУ вже не раз показував що може згвалтувати будьякі економічні закономірності і обгрунтування