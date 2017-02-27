Blekster написав:Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?
Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....
Сибарит написав: За первых 3 дня последней недели года из казначейства вышло 120 млрд.грн. Боюсь, что валютный рынок будет это переваривать пару недель. Потом, когда начнется традиционный голод начала года должно попустить.
через декілька тижнів НБУ буде ловити курс на 42... планування рівня цирку...
Blekster написав:Філ а в чому паніка? Останній тиждень року, плюс новостний фон - і валютні бариги не упускають шанс заробить. Переписують курс щогодини, а чи є черга?
Перевірена обмінка у Вайбері світить 38.60 на 39, панікі немає, НБУ однією рукою може загасити зростання, ресурси і бажання контролювати ситуацію однозначно Є, але поки НБУ потихеньку відпускає курс і випускає пару, як завжди правий пан Сибаріт, поки перевариться бюджетна гривня напевне заскочимо за 40 на міжбанку і десь під 41 на готівці, все нормально, але долара по 38 і нижче напевне вже не буде....
Скільки раз чули що вже по 38 не буде, по 39 не буде і т.п., їли шапку і по новій...буде так як нам не зручно і не зрозуміло, НБУ вже не раз показував що може згвалтувати будьякі економічні закономірності і обгрунтування
А що сталося? Чому завжди НБУ ніколи вікрито і прогнозовано не працює з курсом долара? Чому його дії схожі на дії вуличного шахрая? Пояснюю: коли НБУ проголосив про скасування фіксованого курсу долара, то він, всупереч здоровій логіки і економічній ситуації став відразу курс долара опускати, продовжуючи зливати мільярди доларів з ЗВР. Таким чином, НБУ приспав пильність пересічних наших громадян. І ось для чого: щоб зараз люди залишилися з гривнею, яка стрімко девальвує! І він НІЧОГО не зробив сьогодні для укріплення гривні! Варто було спалювати ЗВР для підртимання курсу долар 36,0, щоб сьогодні так бездарно результати своєї 2-х річну працю нанівець звести? Це прям фінансова диверсія!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 гру, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.